Tesla heeft officieel verkoopverbod in Californië, maar tijdelijk toch niet

Nog 90 dagen de tijd

Tesla Model 3 stuurwiel
Jan Lemkes

Tesla heeft officieel een verkoop- en productieverbod in Californië, de staat die binnen de VS de grootste afzetmarkt voor het merk is. In de praktijk worden er echter nog steeds Tesla’s verkocht, omdat Tesla 90 dagen de tijd krijgt om de situatie recht te zetten.

Het ‘gedoe’ in Californië draait allemaal om de namen die Tesla gebruikt voor zijn vergaande rijhulpsystemen. Die heten daar, net als hier trouwens, ‘Autopilot’ en ‘Full Self-Driving’, maar voldoen volgens de rechter in Californië helemaal niet aan de verwachtingen die het zelf schept. Een tesla met Autopilot of FSD kan immers helemaal niet volledig zelf rijden en heeft altijd tenminste de supervisie van een bestuurder nodig, maar in veel gevallen ook gewoon nog input.

Tesla Model 3 Standard

Tesla Model 3

Daarom krijgt Tesla officieel een verkoop- en productieverbod van 30 dagen opgelegd, meldt Reuters, maar de soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. De DMV – Amerika’s RDW – heeft de verboden namelijk onmiddellijk voor 90 dagen opgeschort, zodat Tesla de tijd heeft om zaken recht te zetten. Dat kan op één van twee manieren: ofwel Tesla zorgt dat Autopilot en Full Self-Driving aan de verwachtingen voldoen en dus inderdaad volledig zelf kunnen rijden, ofwel Tesla geeft die voorzieningen een andere naam. Dat laatste lijkt al te zijn begonnen, want achter de Full Self-Driving-optie staat in de Amerikaanse configurator nu het woordje ‘Supervised’ (onder toezicht). In Nederland overigens nog niet, maar hier dreigt voor Tesla dan ook geen verkoopverbod.

