Tesla FSD verder onder de loep na opvallende belofte Musk

Tesla FSD wordt breder onderzocht door de Amerikaanse veiligheidswaakhond NHTSA na een opvallende belofte van Tesla-topman Elon Musk. De miljardair stelt dat de waarschuwingen die de auto geeft als de bestuurder niet bij de les is in volledig autonome modus kunnen verdwijnen.

Met de bétaversie van Tesla FSD (Full Self-Driving) rijden er in de Verenigde Staten al heel wat Tesla's grote stukken zonder actieve participatie van de bestuurder. Je moet wel bij de les blijven en klaar zijn om in te grijpen. De auto houdt dat in de gaten en geeft, waar nodig, een signaal als je te 'afwezig' bent.

Op Twitter werd Tesla-topman Elon Musk gevraagd of die waarschuwingen niet kunnen verdwijnen bij mensen die al minstens 16.000 km met FSD aan hebben gereden én een camera in hun auto hebben (Tesla Vision) die de toestand van de bestuurder in de gaten houdt. Musk beloofde vervolgens dat hij daar deze maand gehoor aan zal geven. In theorie kunnen dergelijke FSD-gebruikers dus nog deze maand een auto verwachten die, na een update, in autonome modus veel liberaler omgaat met de aandacht die de bestuurder schenkt aan het rijden.

De NHTSA houdt de boel scherp in de gaten en grijpt soms ook daadwerkelijk in, bijvoorbeeld toen bleek dat je tijdens het rijden spelletjes kunt spelen. De NHTSA zou deze nieuwe stap van Musk in het FSD-verhaal zeer kritisch hebben ontvangen, schrijft het Amerikaanse Autoblog.com. De waakhond heeft Musk inmiddels al om opheldering gevraagd en zegt deze ontwikkeling mee te nemen in zijn brede lopende onderzoek naar Tesla FSD.

Wat vind jij, moet iemand die bewezen heeft verstandig ermee om te kunnen gaan minder bemoeienis van de auto krijgen?