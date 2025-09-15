Door een deze zomer gepresenteerd maatregelenpakket van de Amerikaanse president Donald Trump valt de noodzaak om EV’s te bouwen ineens weg voor Amerikaanse autofabrikanten. Dat is goed nieuws voor veel van hen, maar bijzonder slecht nieuws voor pure EV-fabrikanten als Tesla en Rivian.

De maatregelen in kwestie vallen onder de titel ‘Big Beautifull Bill’. Daarin gaat het over veel meer dan alleen auto’s, al mag de auto-industrie altijd op veel aandacht rekenen als het om grote economische maatregelen gaat. De ‘BBB’ maakt om te beginnen een einde aan een belangrijke subsidie voor EV-kopers in de VS, en dat al vanaf 30 september. De Trump-regering houdt formeel wel vast aan de doelen op het gebied van EV-adaptatie en uitstootreductie, maar schrapt de straffen voor autofabrikanten die daar niet aan voldoen. In de praktijk zijn de regels dus geschrapt, want er zijn geen negatieve gevolgen meer voor autobouwers die niet aan de doelen voldoen.

Die laatste maatregel is waar het vandaag over gaat. Net als in Europa konden zwaar op benzinemotoren leunende autobouwers hun schuld namelijk ‘afkopen’ door ‘credits’ te kopen bij autobouwers die juist ruim onder de norm opereren. In de praktijk zijn dat dan autofabrikanten die alleen elektrische auto’s bouwen, en dan komt Tesla natuurlijk al snel in beeld. Dat merk verdient ook in Amerika honderden miljoenen met de verkoop van deze EV-credits, maar dat deel van de inkomsten valt straks dus weg.

Uit een blik op de meest recente financiële resultaten van Tesla blijkt dat het merk in het tweede kwartaal van dit jaar ‘maar’ 439 miljoen dollar aan credits binnenhengelde, minder dan de helft van de 890 miljoen in het tweede kwartaal van 2024. Bij de eveneens Amerikaanse EV-startup Rivian zien we een soortgelijk beeld, en wordt de verlies-voorspelling bij gelijkblijvende afzet verhoogd van 2 miljard dollar naar maximaal 2,25 miljard dollar.

Dit mes snijdt bovendien aan twee kanten. Carscoops concludeert immers terecht dat de door Tesla en Rivian misgelopen bedragen uit de zak kwamen van fabrikanten als Ford, GM en Stellantis, die diezelfde miljoenen nu dus kunnen spenderen aan het versterken van hun concurrentiepositie.

Slate

Voor kleinere en vooral versere EV-startups is de Big Beautiful Bill nog slechter nieuws. Het meest schrijnende voorbeeld is Slate, een mede door Amazon-baas Jeff Bezos gesteund bedrijf dat de markt wil bestormen met een opmerkelijk eenvoudige en goedkope EV. De slagingskans van de Slate is echter voor een heel belangrijk deel afhankelijk van de zojuist geschrapte Federal Tax Credit, die nodig is om de beloofde vanafprijs van 20.000 dollar te halen. Zonder de subsidie kost de Slate straks mogelijk ineens 25.000 tot 30.000 dollar, toch best een smak geld voor een erg compacte EV met een beperkte range en raamslingers.