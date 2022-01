Tesla Cybertruck weer uitgesteld: productie in 2023

Tesla heeft de productiestart van de veelbesproken Tesla Cybertruck opnieuw uitgesteld. Dat is best opvallend, want aan concurrentie is inmiddels geen gebrek.

In de zomer riep Tesla nog dat de productie van de Cybertruck in 2022 van start zou gaan. Dat betekende toen ook al uitstel, maar volgens Reuters blijft het daar niet bij. Het persbureau meldt dat de zeer apart gelijnde elektrische ‘truck’ pas tegen het einde van het eerste kwartaal van 2023, over meer dan een jaar dus, van de band loopt.

Het uitstel zou te wijten zijn aan het feit dat Tesla nog niet klaar is met de ontwikkeling en het testwerk. Dat Tesla een goed product neerzet is nogal belangrijk, want de Cybertruck is in 2023 zeker niet de enige elektrische pick-up op de markt. Ford heeft zijn F-150 Lightning, GM de GMC Hummer EV én de Silverado EV en dan zijn er ook nog nieuwkomers als Rivian en Fisker. De Cybertruck blijft binnen dat aanbod overigens wel een unieke verschijning.

Tesla presenteerde zijn elektrische pick-up in 2019. De innovatieve Amerikanen laten een nieuw product altijd vroeger zien dan bij de concurrentie gebruikelijk is, dus enige wachttijd is op zichzelf niet gek. Het uitstel ook niet, maar het komt in het geval van de Cybertruck enigszins ongelegen, in het licht van de toenemende concurrentie.