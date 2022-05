Tesla Cybertruck in Nederland niet meer te bestellen

De Tesla Cybertruck is in Nederland niet meer te bestellen. Nederland is niet het enige land waar Tesla de orderboeken voor de elektrische pick-up heeft gesloten. In grote delen van de wereld is de Cybertruck niet meer te reserveren.

De veelbesproken Tesla Cybertruck is in Nederland niet meer te bestellen. Tesla bevestigt aan AutoWeek dat Tesla het opnemen van nieuwe bestellingen voor de elektrische pick-up heeft gepauzeerd, maar geeft daarvoor geen verklaring. Alleen in de Verenigde Staten, Mexico en Canada heeft Tesla de bestelkanalen nog open staan, zo meldt Reuters.

Waarschijnlijk heeft Tesla genoeg bestellingen binnen om de pick-up de komende jaren te kunnen produceren. In de zomer van 2021 gaf Tesla nog aan dat de Cybertruck dit jaar - in 2022 - in productie zou gaan, maar kwam daar in januari op terug. De eerste exemplaren van de elektrische pick-up moeten nu in het eerste kwartaal van 2023 Tesla's fabriekspoorten verlaten.

De Cybertruck werd in 2019 voor het eerst getoond en wist met zijn markante, hoekige design de tongen los te maken. De Cybertruck is met name voor de Amerikaanse markt een belangrijke auto. Pick-ups zijn er mateloos populair en Tesla is niet bepaald de enige fabrikant die een elektrische pick-up in het vat heeft zitten. Zo komt Ford met de F-150 Lightning, GMC met de Hummer EV, Chevrolet met de Silverado EV, Ram met een elektrisch alternatief van de 1500 en ook merken als Rivian en Fisker storten zich op elektrische pick-ups.