In de Europese Unie zijn in de eerste drie kwartalen van dit jaar iets meer nieuwe auto's gekentekend dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel dat EV's in het totaal hebben, is daarbij iets toegenomen. Dat Tesla achter blijft bij zijn prestaties van vorig jaar, dat wisten we. Nu weten we ook hoe slecht de cijfers daadwerkelijk zijn.

Uit cijfers van ACEA blijkt dat er in september in de Europese Unie 888.672 nieuwe personenauto's zijn geregistreerd. Dat waren er 10 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Vegen we de cijfers over de eerste drie kwartalen van dit jaar op een hoop, dan zien we dat er dit jaar in de EU-landen al 8.057.335 nieuwe auto's een kenteken kregen. Dat zijn er 0,9 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar.

Van alle dit jaar in de Europese Unie geregistreerde nieuwe personenauto's was 16,1 procent een volledig elektrische, 1,3 miljoen stuks in totaal. Dat aandeel lag drie procentpunt hoger dan in de eerste drie kwartalen van vorig jaar. Interessant: drie EU-landen (Duitsland, België en Nederland) waren goed voor 62 procent van alle EV-registraties.

Toch had nog altijd bijna 84 procent van alle nieuwe personenauto's een verbrandingsmotor onder de kap. Opnieuw zien we dat het aandeel van auto's met een niet-geëlektrificeerde benzinemotor krimpt ten gunste van hybride auto's zonder stekker. De afname in procentpunten bedraagt ten opzichte van vorig jaar 6,7 procent. Bijna 28 procent had een traditionele benzinemotor, terwijl bijna 35 procent een mild-hybride of volledig hybride aandrijflijn had (+4,6 procentpunten). Het aandeel van dieselauto's in het totaal is opnieuw afgenomen. Ditmaal met ruim drie procentpunten naar 9,3 procent. Plug-ins winnen terrein. Het aandeel stekkerhybrides nam toe van 6,9 procent naar 9 procent.

Type aandrijflijn Aandeel Q1-Q3 2025 Aandeel Q1-Q3 2024 Verschil in procentpunten Benzine 27,7% 34,4% -6,7% Hybride 34,7% 30,1% +4,6 Elektrisch 16,1% 13,1% +3,0 Diesel 9,3% 12,4% -3,1 Plug-in hybride 9% 6,9% +2,1 Overig (lpg, cng, waterstof) 3,2% 3,1% +0,1

Automerken