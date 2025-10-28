Ga naar de inhoud
Tesla blijft bijna 40 procent achter bij vorig jaar: Europese autoverkopen

Bijna 84 procent nieuwe auto's heeft nog altijd brandstofmotor

dubbeltest Tesla Model Y vs XPeng G6
Lars Krijgsman

In de Europese Unie zijn in de eerste drie kwartalen van dit jaar iets meer nieuwe auto's gekentekend dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel dat EV's in het totaal hebben, is daarbij iets toegenomen. Dat Tesla achter blijft bij zijn prestaties van vorig jaar, dat wisten we. Nu weten we ook hoe slecht de cijfers daadwerkelijk zijn.

Uit cijfers van ACEA blijkt dat er in september in de Europese Unie 888.672 nieuwe personenauto's zijn geregistreerd. Dat waren er 10 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Vegen we de cijfers over de eerste drie kwartalen van dit jaar op een hoop, dan zien we dat er dit jaar in de EU-landen al 8.057.335 nieuwe auto's een kenteken kregen. Dat zijn er 0,9 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar.

Van alle dit jaar in de Europese Unie geregistreerde nieuwe personenauto's was 16,1 procent een volledig elektrische, 1,3 miljoen stuks in totaal. Dat aandeel lag drie procentpunt hoger dan in de eerste drie kwartalen van vorig jaar. Interessant: drie EU-landen (Duitsland, België en Nederland) waren goed voor 62 procent van alle EV-registraties.

Toch had nog altijd bijna 84 procent van alle nieuwe personenauto's een verbrandingsmotor onder de kap. Opnieuw zien we dat het aandeel van auto's met een niet-geëlektrificeerde benzinemotor krimpt ten gunste van hybride auto's zonder stekker. De afname in procentpunten bedraagt ten opzichte van vorig jaar 6,7 procent. Bijna 28 procent had een traditionele benzinemotor, terwijl bijna 35 procent een mild-hybride of volledig hybride aandrijflijn had (+4,6 procentpunten). Het aandeel van dieselauto's in het totaal is opnieuw afgenomen. Ditmaal met ruim drie procentpunten naar 9,3 procent. Plug-ins winnen terrein. Het aandeel stekkerhybrides nam toe van 6,9 procent naar 9 procent.

Type aandrijflijnAandeel Q1-Q3 2025Aandeel Q1-Q3 2024Verschil in procentpunten
Benzine27,7%34,4%-6,7%
Hybride34,7%30,1%+4,6
Elektrisch16,1%13,1%+3,0
Diesel9,3%12,4%-3,1
Plug-in hybride9%6,9%+2,1
Overig (lpg, cng, waterstof)3,2%3,1%+0,1

Automerken

Tesla zag zijn maandelijkse registraties in de Europese Unie dit jaar geregeld stevig lager uitvallen dan in eenzelfde maand vorig jaar. In de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn dan ook 38,7 procent minder Tesla's geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om 111.328 exemplaren. Het marktaandeel nam met een procentpunt af naar 2,9 procent. BYD zag zijn registraties juist enorm toenemen. Het zette dit jaar in de EU al 80.807 auto's op kenteken. Dat waren er maar liefst 248 procent meer dan in de eerste drie kwartalen vorig jaar.

Andere stevige groeiers zijn dit jaar Skoda (10,3 procent, marktaandeel 7,1 procent), Cupra (+40,7 procent, marktaandeel 2,1 procent) Alfa Romeo (+38,3 procent, marktaandeel 0,5 procent), Alpine (+117,7 procent, marktaandeel 0,1 procent), Mini (+18,2 procent, marktaandeel 1,3 procent) en SAIC Motor (+37,3 procent, marktaandeel 2,1 procent). Daarbij danken Alfa Romeo en Alpine hun groei uiteraard aan achtereenvolgens de Junior en de A290.

Fikse dalers zijn Seat (-18,1 procent), Porsche (-13,7 procent), Fiat (-15,9 procent), DS (-21,4 procent), Lancia (-71 procent), Volvo (-16 procent), Suzuki (-14,2 procent), Mazda (-17,8 procent), Jaguar (-79,6 procent) en Mitsubishi (-24,4 procent). De Volkswagen Group als geheel noteerde een plus van 4,8 procent achter zijn naam, Stellantis daalde in geheel met dik 7 procent. Renault Group scoorde een plus van 6,6 procent, Toyota en Lexus daalden in totaal met 5,1 procent en Hyundai en Kia zakten samen 4,5 procent. BMW Group en Mercedes-Benz scoorde achtereenvolgens plusjes van 6 en 2 procent.

 
Elektrische Auto

Lezersreacties (4)

