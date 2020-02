Tesla bevestigt vervroegde levering Model Y aan klanten

De Tesla Model Y mengt zich dit jaar tussen het verkeer en in de VS gebeurt dat komende maand zelfs al. Tesla heeft aan diverse klanten doorgegeven dat ze hun nieuwe auto in maart kunnen verwachten. Nog weer wat eerder dan aanvankelijk werd gecommuniceerd.

De marktintroductie van de Tesla Model Y wordt in thuisland VS steeds iets verder naar voren geschoven. Vorig jaar werd najaar 2020 nog genoemd als deadline voor de eerste leveringen, maar in januari doken er al geruchten op dat de Model Y dit voorjaar al naar de eerste eigenaren gaat. Volgens Electrek komen er steeds meer berichten binnen van klanten in de VS die van Tesla horen dat hun auto in maart al wordt geleverd.

Het gaat daarbij om Performance-versies van de nieuwe Tesla, die naar verluidt op z'n vroegst na 15 maart in ontvangst kunnen worden genomen. Minder bedeelde varianten volgen later dit voorjaar, waarschijnlijk rond april/mei. Het is nog even afwachten wat dit betekent voor levering in Nederland. In principe moet de Europese Model Y uit de nog te bouwen fabriek in Duitsland rollen, dus dat kan nog even duren. Dat zal in elk geval dit jaar niet meer gebeuren. Wie weet komt er voor die tijd echter weer een reeks scheepsladingen uit Amerika deze kant op. We weten al wel ongeveer in welke richting de Nederlandse prijzen van de Model Y gaan.