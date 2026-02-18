De grootste vakbond van Duitsland beschuldigt Tesla ervan een giftige werkomgeving te creëren in zijn autofabriek bij Berlijn. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's laat werknemers te hard werken en zet zieke medewerkers onder druk, aldus IG Metall woensdag.

De vakbond heeft een kort geding aangespannen vanwege vermeende valse beschuldigingen dat een van haar leden een ondernemingsraadsvergadering op een laptop zou hebben opgenomen. IG Metall heeft aanklagers gevraagd een lokale Tesla-manager te onderzoeken wegens laster.

Het management van Tesla valt vakbonden in Duitsland aan "met ongekende agressie", aldus een regionale leider van IG Metall. In de fabriek in het Duitse Grünheide produceert Tesla de Model Y.

Tesla heeft volgens persbureau Bloomberg nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Het Duitse personeel klaagt al langer over oneerlijke arbeidsomstandigheden. Topman Elon Musk heeft meermaals zijn vijandigheid geuit tegenover vakbonden.