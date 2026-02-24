Volvo zet een grote terugroepactie op touw. Er moeten tienduizenden exemplaren van de Volvo EX30 terug naar de garage. Nederlandse EX30-rijders hoeven zich echter nergens zorgen om te maken.

Volvo roept wereldwijd ruim 40.000 exemplaren van de Volvo EX30 terug, zo schrijft Reuters. Het accupakket van de Volvo EX30 zou oververhit kunnen raken, met mogelijk brandgevaar tot gevolg. Het zou gaan om de Volvo EX30 Single Motor Extended Range en de Twin Motor Performance. Die hebben de 69-kWh accu. De EX30 Single Motor die niet bij de terugroepactie is betrokken, heeft een 51-kWh accu.

Nederlandse EX30-rijders hoeven zich nergens zorgen om te maken, zo zegt de Nederlandse importeur in een reactie aan AutoWeek. De terugroepactie heeft volgens de importeur geen betrekking op in Nederland geleverde exemplaren.