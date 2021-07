Terugkeer van wankelmotor bij Mazda toch nog vaag

Alweer ruim anderhalf jaar geleden sprak Mazda over nieuwe overwegingen voor de wankelmotor. De Japanners hadden de wankelmotor na de RX-8 op de plank gelegd, maar wilden deze bijzondere techniek nu mogelijk toch weer gaan gebruiken. Het meest kansrijk leek het idee om wankelmotoren als range-extenders voor EV's in te zetten. Zelfs gebruik in een sportauto, een regelrechte nazaat van de RX-7 en RX-8 dus, werd niet uitgesloten. Enkele maanden later kwam het hoge woord er al uit: de MX-30 zou inderdaad een wankelmotor krijgen als range-extender.

Inmiddels zijn we dik een jaar verder en is het stil rond dat plan, los van toen de wankelmotor een maand geleden kort ter sprake kwam bij de elektrische toekomstplannen van Mazda. Nu doorbreekt het merk de stilte en lijkt Mazda toch een beetje terug te krabbelen: "We overwegen nog steeds om een wankelmotor als range-extender in te zetten, maar we weten nog niet wanneer," aldus een woordvoerder van de fabrikant volgens Automotive News. Het is dus toch nog een overweging en geen vaststaand feit dat de wankelmotor terugkeert. Over een wankelmotor als hoofdkrachtbron voor een (sport)auto wordt al helemaal in geen velden of wegen meer gesproken. We zullen het zien.