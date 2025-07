De verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor wordt per 2035 verboden, is nu het plan. De laatste tijd lijkt dat plan wat onzeker, maar volgens een nieuw onderzoek zou het loslaten van deze maatregel heel veel geld en banen kosten.

Als de Europese Unie stug vasthoudt aan de eerder als ‘definitief’ gepresenteerde maatregel die de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor per 2035 verbiedt, kan de Europese auto-industrie weer gaan floreren. We kunnen dan terug naar het productie- en verkoopniveau van voor de crisis van 2008, toen er jaarlijks 16,8 miljoen auto’s van Europese productielijnen liepen.

De voorwaarde voor dit droomscenario: vasthouden aan het verkoopverbod op auto’s met een verbrandingsmotor vanaf 2035. Dat is althans de conclusie van Transport & Environment, een koepelorganisatie van NGO’s die zich inzet voor duurzaam vervoer. De vraag is daarmee in alle eerlijkheid wel hoe objectief dit onderzoek is, want T&E heeft links met Greenpeace en het verkoopverbod op auto’s met een verbrandingsmotoren lijkt dan ook erg goed bij de ambities van deze organisatie te passen. Zetten we die kritische noot even aan de kant, dan concluderen we met T&E dat de bijdrage van de Europese auto-industrie aan de economie met 11 procent kan groeien tot 2035. Het aantal banen groeit dan gewoon mee. De banen die verloren gaan bij de productie van de eenvoudiger elektrische auto’s, zouden namelijk worden gecompenseerd door de groei van de hoeveelheid banen in de productie van met name accupakketten. Voorwaarde is dus wel dat die accuproductie hier op stoom komt, waar je eveneens kanttekeningen bij zou kunnen plaatsen.

In het andere scenario, waarbij de EU de rigoureuze 2035-maatregel toch loslaat, ziet het er volgens dit onderzoek allemaal veel minder rooskleurig uit. De industrie mist dan de motivatie om voorop te lopen op EV-gebied en loopt vele miljarden aan investeringen in de accu-industrie. Investeren en (mee) veranderen, is dus het devies volgens dit onderzoek, en vooral niet meer morrelen aan het 2035-verbod en het traject daarnaartoe.

De onzekerheid rond de befaamde 2035-maatregel is een gevolg van een bredere onzekerheid omtrend de tegenvallende snelheid van de elektrificatie van het (Europese en wereldwijde) wagenpark. De grootste partij in het Europees parlement bevindt zich in het kamp dat stelt dat deze maatregel juist erg schadelijk kan zijn voor de Europese auto-industrie, dat miljarden kwijt is aan de ontwikkeling van EV’s die wellicht niet of niet goed kunnen worden verkocht. De concurrentie uit andere delen van de wereld, die vaak niet wordt geteisterd door dit soort heftige maatregelen, kan er dan met een groter stuk van de taart vandoor gaan.