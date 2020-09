Terugblik: Viercilinder voor Mercedes S-klasse

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

In 2010 werd duidelijk dat de 'downsizetrend' niet alleen voor compacte auto's en middenklassers gold, maar dat ook de groteren op deze aarde er niet aan zouden ontsnappen. Toen we op 15 september 2010, vandaag exact tien jaar geleden, hoorden dat de Mercedes-Benz S-klasse een viercilinder zou krijgen, vonden we dat dan ook best opmerkelijk.

Het gerucht dook op in de aanloop naar de Autosalon van Parijs van dat jaar. Oh, die goede oude tijden toen er nog autoshows plaats konden vinden. In Parijs zou Mercedes naar verluidt het doek trekken van de S 250 CDI, een S-klasse met een dieselmotor met vier pitten onder de kap. Daarmee zou Mercedes de eerste van de grote merken zijn die een dergelijke 'kleine' motor in haar toplimousine schroefde.

Uiteindelijk bleek het meer dan een gerucht te zijn, want het gebeurde werkelijk. In oktober 2010 verscheen de 250 CDI op de Nederlandse prijslijst. Met een nieuwprijs van nog onder de €90.000 werd het de goedkoopste S-klasse. Hoewel een viercilinder in de S-klasse destijds nog vloeken in de kerk leek, was de auto met z'n 204 pk en 500 Nm gewoon goed voor een prima 0-100-acceleratie van 8,2 seconden en een top van 240 km/h. Zeker niet al te karig. Uiteindelijk besloot Mercedes de 2,1-liter dieselmotor ook in de CLS te lepelen.

Trendsetter

Concurrent BMW vond het maar niks, zo'n viercilinder in een topmodel. De 7-serie zou er dan ook vrij van blijven, gaf BMW eind 2010 nog aan. Toch zou ook de toplimousine uit Beieren er op den duur aan geloven. Bij de vorige generatie kwam de 7-serie namelijk ook als hybride met een vierpitter op de markt. Audi was er overigens al wat eerder bij dan BMW. Hoewel een hybride-variant van de A8 met een viercilinder nota bene al eerder werd aangekondigd dan de S-klasse 250 CDI, kwam de A8 Hybrid in 2012 pas werkelijk op de markt.