Eerder dit jaar ging de Nissan Micra uit productie en (vermoedelijk) pas volgend jaar komt zijn volledig elektrische opvolger op de markt. En in de tussentijd? In de tussentijd hebben we de gelegenheid om terug te blikken op wat de Nissan Micra-naam tot op heden voortbracht.

Voor Europa begon het Nissan Micra-avontuur in 1983, toen het hoog tijd was voor een opvolger voor de Nissan Cherry - die desalniettemin nog tot 1986 op de markt bleef. De Micra was dan ook een slagje kleiner dan de toenmalige Cherry, die zijn leven begon als stadsrakker, maar per generatie steeds een slagje groter werd. Daardoor kwam 'eronder' ruimte voor iets dat weer meer micro was - en dat werd de Micra, die het gevecht aan mocht gaan met auto's als de Toyota Starlet en Daihatsu Charade.

Fiat-ontwerp voor de eerste Micra

Het ontwerp van de eerste Nissan Micra was oorspronkelijk bedoeld voor Fiats opvolger van de 127, maar Fiat koos voor een ander ontwerp dat uiteindelijk zou eindigen met een Uno-badge op zijn achterkant. Nissan zag zijn kans schoon en nam het ontwerp over om zich wederom te vestigen in het segment van de kleintjes. En niet zonder Nederlands succes: de Micra, die aanvankelijk met een typisch jaren-80-front met een horizontale, zwarte grille- en bumperpartij op de markt verscheen, was vanaf jaar één goed voor duizenden verkopen per jaar.

Behalve in 1984 verkocht Nissan elk jaar rond de of ruim 7.000 exemplaren in Nederland en daarvan kom je soms nog wel eens een overlever tegen. Wat bijdroeg aan het succes, was een vrij rigoureuze facelift in 1989. Niet dat die nu zo ontzettend ingrijpend was, maar met dank aan nieuwe koplampen en achterlichten, een hele andere grille en nieuw bumperwerk, smoelde de Micra toch behoorlijk anders en een stuk moderner. Het zorgde ervoor dat de eerste generatie Micra tot in zijn laatste jaar gretig aftrek vond.

De tijd om dat succes een vervolg te geven brak aan in 1992, toen Nissan de K11-geheten generatie van de Micra introduceerde. Die deed het in absolute Nederlandse aantallen weliswaar niet zo goed als voorganger K10, maar is inmiddels misschien wel iconischer. Van 1992 tot en met 1997 werd-ie in zijn originele vorm gevoerd, tot in 1997 wederom sprake was van een geslaagde facelift. Die was dit keer ook een tandje uitgebreider, waardoor je welhaast kon spreken van een nieuwe generatie. Nissan doopte het facelift-exemplaar dan ook de K11C.

Weer een geslaagde facelift

De K11C kreeg een nieuwe achterklep, nieuwe motorkap en natuurlijk nieuwe lichtunits en bumpers; klaar om het nog jonge decennium bij de kladden te grjipen. Door de facelift sloot de Micra weer keurig aan bij de rest van het Nissan-gamma, dat destijds werd gekenmerkt door iets 'vrouwelijker' gezichtjes met meer afgeronde grilles en chromen accenten.

Nissan ging wat dat betreft nog een stapje verder toen het de derde generatie Micra introduceerde, compleet met vrolijke vormen en kleuren, in 2002. Dat model kreeg behoorlijk bolle koplampen aangemeten die welhaast bovenop in plaats van in de voorkant van de auto werden gemonteerd. Sowieso was de 'K12' een behoorlijk rondvormig ding, waarvoor klaarblijkelijk niet iedereen warm liep. In de eerste jaren verkocht Nissan nog wel enkele duizenden exemplaren, maar daarna werd het rap minder - en de variant met een stalen klapdak (de C+C) kon dat tij niet keren.

Sterker nog: zelfs een geheel nieuwe generatie wist de dalende trend maar nauwelijks te keren. Even leefden de verkoopcijfers op toen de K13 in 2010 op de markt kwam, maar ze haalden het niet bij wat eerdere generaties teweegbrachten. Het was wederom een vrij vrolijke, maar dit keer ook een wat minder ongebruikelijk vormgegeven auto. Vlees noch vis, dunkt ons, waardoor de K13 Micra een auto is die nu al welhaast uit het collectieve autogeheugen verdwenen is.

Het roer om

Het moest anders, bij de vijfde en tot op heden laatste generatie Nissan Micra. Het model verloor al zijn vrolijkheid, groeide een maatje en kwam gehuld in scherpe vormen de markt op in 2017. En jawel: er werd weer voor warmgelopen! In zijn topjaar (2018) verkocht Nissan dik 4.400 exemplaren van de K14 Micra en dat is een stuk meer dan de 1.799 exemplaren in het topjaar van zijn voorganger. Nissan had weer een procentje van de markt in handen met zijn B-segmenter, maar diens concurrentie was en is moordend. In 2021 gingen er nog maar zo'n 1.000 stuks over de spreekwoordelijke toonbank, waarna dit jaar de stekker eruit werd getrokken.

Waarom de auto al van de markt is, terwijl de opvolger er nog niet is? Dat is onduidelijk. Wat niet onduidelijk is, is hoe de opvolger ongeveer gaat worden. Nissan en Renault halen hun banden aan voor de onvermijdelijke elektrificatieslag en delen het volledig elektrische platform waarop de volgende Micra - de zesde generatie alweer - komt te staan. Nu is al bekend hoe Renaults wapenfeit op basis van dat platform er ongeveer uit gaat zien, dus tekenden we eerder al op wat je van de volgende Micra kunt verwachten. We verwachten 'm in 2024 aan je te kunnen voorstellen!