Terugblik: ‘Fiat komt met 500 MPV’

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

Op 20 april 2010 was de 500 na jaren van afwezigheid (op de Seicento na dan) zo’n drie jaar terug bij de Fiat-dealers. Er was net een feestje in Italië geweest, want de 500.000ste nieuwe 500 was reeds geproduceerd. Een doorslaand succes durven we de Fiat 500 wel te noemen, want nu nog steeds rusten de grootste verkoopcijfers van het merk op de tengere schoudertjes van de compacte Italiaan. In 2010 rijdt alleen nog de standaard driedeurs of de open 500C rond. We kennen dan dus nog geen reïncarnaties van carrosserievarianten die Fiat vroeger wel voerde. Wel zijn er de geruchten, zoals dat van de 20ste april: er zou een MPV op basis van de 500 komen. Vakblad Automotive News vatte dit destijds op en hielp de geruchten de wereld in. De informatie is zelfs vrij specifiek: “Er wordt gewerkt aan de auto onder de codenaam L0. De auto wordt gebouwd in de Mirafiori-fabriek.” Of de auto dan weer als Multipla of als 600 door het leven zal gaan, durft het blad niet met zekerheid te stellen.

Het duurt echter nog tot begin 2012 voordat Fiat die beruchte MPV presenteert: de 500L. De uit de kluiten gewassen 500 is 4,14 meter lang (60 centimeter langer dan een 500!) en biedt in eerste instantie ruimte aan enkel vijf personen. Italiaan Roberto Giolito staat aan het hoofd van het ontwerp. Een krappe twee maanden verder is het wederom tijd voor gezinsuitbreiding en belandt de zevenzits 500 L Living voor de eerste keer in de mailbox. Tijdens een eerste rijtest met de 500L valt het op dat de auto logischerwijs veel ruimte biedt, maar dat de beschikbare tweecilinder TwinAir onder kap met 85 of 105 pk redelijk wat moeite heeft met het formaat van de auto. Maar: “Eenmaal onderweg gaat het echter prima, zo lang je de motor maar in de toeren houdt; de 500L is dan zelfs zowaar fel.” Eenmaal in de showroom beland, komt Fiat zoals gebruikelijk met meerdere verschillende versies. Neem de opgehoogde 500L Trekking, de 500L Adventurer als shwoauto of de 500L S-Design. Halverwege 2017 krijgt de 500L een lichte metamorfose en niet veel later behaalt Fiat een mijlpaal: de productie van de 500.000ste 500L.

Terwijl de reguliere 500 op vrijwel elke straathoek staat, gaat de Nederlandse verkoop van de 500L minder hard. 2014 blijkt zijn beste jaar met 765 stuks, daarna zakt de verkoop in tot 65 en vorig jaar is in Nederland de stekker uit de verkoop getrokken. In totaal hebbeen dik 3.000 Nederlandsers een exemplaar gekocht. De opgehoogde 500X draait sinds 2015 mee en is nog steeds leverbaar naast de reguliere 500. Ook die verkoop gaat niet heel hard, maar wel iets beter dan van de 500L.