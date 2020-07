Terugblik: ‘EU akkoord met Chinese overname Volvo’

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

Na tien jaar is het bij de meeste Volvo-fans waarschijnlijk al wel geland en voelt het al normaal, maar tien geleden was het nog hartstikke hot en enigszins controversieel: de overname van Volvo door de Chinese kolos Geely. Exact tien jaar geleden gaf de Europese Unie groen licht.

Het was voor velen even wennen: het Zweedse Volvo in bezit van een gigantisch Chinees bedrijf. Als dat maar goed zou gaan. Nadat zowel Volvo als Zhejiang Geely Holding Group in maart 2010 een handtekening onder de overname zetten, wilde de Europese Unie eerst eens nader onderzoeken of dit wel een goed idee was. De EU wilde goed kijken of de overname geen grote gevolgen zou hebben voor de concurrentie op de markt. Het onderzoek werd begin juli 2010 afgerond en toonde aan dat het Chinese eigenaarschap geen ‘significant’ verschil zou maken.

De overname, waar een bedrag van €1,8 miljard mee gemoeid was, kreeg dus op 10 juli 2010 groen licht! Beide bedrijven namen nog even de tijd, waarna op 2 augustus de overname officieel werd gemaakt. Dankzij een stevige kapitaalinjectie heeft Volvo niet stilgezeten. Inmiddels heeft Volvo een portfolio dat niet meer vergelijkbaar is met dat van enkele jaren geleden. Daarbij profiteert het merk onder andere van de samen met Geely ontwikkelde modulaire platformen. Ook op elektrovlak heeft Volvo inmiddels veel te bieden. Wat begon bij plug-ins van de XC90 en S60 gaf later vorm aan auto's als de volledig elektrische XC40 P8 Recharge. Hiervoor werden bijvoorbeeld ook gloednieuwe (Chinese) fabrieken uit de grond gestampt. Inmiddels is Polestar als volwaardig zustermerk gelanceerd en daarnaast lift ook het Chinese Lynk & Co - evenals een stel andere merken van Geely, mee op de gezamenlijk ontwikkelde techniek.

Vorig jaar werd voor de zesde keer op rij een verkooprecord behaald en doorbrak Volvo de verkoopgrens van 700.000 auto’s, en dat heeft Volvo in hoge mate aan zijn huidige moederbedrijf te danken.