Terugblik: 'Elektrische auto blijft nicheproduct'

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

Exact tien jaar geleden maakte de Nederlandse consument kennis met de eerste moderne elektrische personenauto's. Mitsubishi had de i-MiEV, Peugeot en Citroën de op die Japanner gebaseerde iOn en C-Zero en Nissan rolde in oktober 2010 de eerste exemplaren van de Leaf uit. Veel zouden we niet van EV's moeten verwachten. Althans, als we de conclusie van Oliver Wyman mogen geloven die het consultantsbureau op de dag af tien jaar geleden trok.

Het bureau voorspelde dat in 2025 'slechts' 3,2 miljoen elektrische auto's verkocht zouden worden waarvan er 2 miljoen in Azië een eigenaar zouden vinden. De verwachting was dat er in 2025 in Europa ruimte zou zijn voor de verkoop van 700.000 elektrische personenauto's. Andere voorspellingen: in 2025 zouden in Europa 1,3 miljoen plug-ins en 500.000 reguliere hybrides worden verkocht.

Wereldwijde EV-verkoopcijfers zijn niet beschikbaar, maar we kunnen wel dichter bij huis kijken. In 2019 werden in de Europese Unie 15,3 miljoen personenauto's verkocht. Dat aantal ligt zelfs op ruim 15,6 miljoen als we de verkopen van de landen in de Europese Vrijhandelsassociatie (Noorwegen, Ijsland, Zwitserland en Liechtenstein) er bij optellen. Als we er grofweg van uitgaan dat Wyman in 2010 dezelfde regio als Europa classificeerde, kunnen we in ieder geval een vergelijk maken met de situatie van vorig jaar. Van de 15,6 miljoen personenauto's die in 2019 in die regio werden verkocht, hadden er 359.796 een volledig elektrische aandrijflijn, een stijging van maar liefst 80 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Die extreme groei heeft onder meer te maken met het in Europa steeds groter wordende EV-aanbod. Een voorspelling voor 2025 durven we niet te geven, daar de groei van de verkoop van EV's zeer sterk verband houdt met beschikbaarheid van voor de grote massa betaalbare elektrische modellen. Die zitten in het vat, maar of het genoeg zal zijn om de verkoop van 700.000 stuks in 2025 te halen, valt natuurlijk nog maar te bezien. We zijn in ieder geval aardig op weg.

Plug-ins, hybriden en de lastige mild-hybrids

Waar er nog een aardige kans bestaat dat de EV-voorspelling van Wyman uitkomt, gaat dat op het gebied van plug-ins zeer waarschijnlijk niet lukken. Vorig jaar werden de Europese Unie en de landen van Europese Vrijhandelsassociatie 198.853 plug-ins verkocht (Nederland: 4.901 stuks, + 53,7 procent). Daarmee ligt dat aantal slechts op zo'n 15 procent van de voorspelde 1,3 miljoen die in 2025 aan de man gebracht zouden moeten worden. Hoewel er een groei is waar te nemen in de plug-in verkopen (2019: +7,1 procent), lijkt de voorspelde 1,3 miljoen wel erg optimistisch. De voorspelling van het aantal reguliere hybrides dat in 2025 verkocht zou worden, is moeilijk met het heden te vergelijken. De mild-hybrid is sterk in opkomst, maar we weten niet of Wyman de mild-hybrid onder de reguliere hybrides gerekend zou hebben. Jato Dynamics, de bron van het gros van de cijfers in dit artikel, schaart de mild-hybrid wél onder de conventionele hybrides. In de eerder omschreven regio werden vorig jaar in totaal 937.377 hybriden en mild-hybrids verkocht (Nederland: 28.840 stuks), maar liefst 49,5 procent meer dan in het jaar ervoor (Nederland: +25,5 procent).

Elektrische auto's in Nederland

In Nederland werden vorig jaar ruim 50.000 elektrische personenauto's verkocht. Voor 2020 voorspellen brancheorganisaties Bovag en RAI Vereniging een totale personenautoverkoop van 425.000 stuks (-4,7 procent), waarvan minimaal tien procent (42.500) volledig elektrisch zou zijn. Gezien de wereldwijde en dus ook Europese coronacrisis, ligt in de lijn der verwachting dat deze aantallen echter niet gehaald gaan worden.

Over 5 jaar weten we het zeker, maar de voorspelling op het gebied van plug-in hybriden lijkt in ieder geval niet uit te gaan komen. Over de EV-voorspelling vellen we nog geen oordeel, maar de cijfers zien er positief uit.