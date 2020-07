Terugblik: 'BMW komt met X4'

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

Toen BMW in 2008 als een van de eersten met een sportiever getekende SUV kwam waarbij de daklijn sterk afliep, had waarschijnlijk niemand verwacht dat die auto enkele jaren later zou uitgroeien tot een ware trend. Anno 2020 bestaat van vrijwel elke premium-SUV namelijk een coupé-achtige equivalent. Op 31 juli 2010 doemen de eerste geruchten op over een sportiever broertje voor de BMW X3, de kleinere variant van de X6. BMW komt volgens geruchten met deze compactere X6 doordat de verkoop van die eerste coupé-SUV boven verwachting goed verloopt.

De geruchten worden eind juli 2010 door het Britse AutoExpress de wereld in geholpen. Hoewel deze uiteindelijk gelijk blijkt te hebben, zit het blad er tien jaar geleden op verschillende vlakken ook nog wel flink naast. Zo spreekt AutoExpress over een X4 die een vierzitter moet worden met twee losse achterstoelen in plaats van een volwaardige achterbank en zou de nieuweling een dubbele achterklep moeten krijgen. De Britten spreken over eenzelfde achterklep als bij de 5-serie GT die zowel als sedan als hatchback te openen is. De X4 kan hier echter uiteindelijk niet op rekenen.

Ook spreekt men over 2012 als productiejaar, maar daar moeten toch echt twee jaar bij worden opgeteld. BMW komt namelijk ‘pas’ in 2014 met de eerste X4. Nog geen vier jaar later is de tweede generatie al gepresenteerd. Van de huidige X4 is daarbij zelfs een volwaardige M-versie beschikbaar. Voorin die sportieve SUV bromt een 480 pk sterke 3.0 zes-in-lijn.