Terugblik: ‘Bewegende beelden Peugeot RCZ’

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

In deze nieuwe Terugblik zetten we een bijzondere Fransman in de spotlights. Exact tien jaar geleden maakten we ons namelijk op voor onze eerste rijtest met de Peugeot RCZ.

Eens in de zoveel tijd kunnen we uit de Franse hoek rekenen op een bijzonder model. Neem bijvoorbeeld de Citroën Xsara Picasso of C4 Cactus en de Renault Avantime of de Wind. In de zomer van 2009 laat Peugeot van zich horen. Auto’s als de Audi TT mogen hun borst natmaken, want de RCZ komt eraan! Tijdens de IAA in Frankfurt in 2007 laat Peugeot de auto voor het eerst zien. De 308 RC Z is de concept-car die als eerste variant van de nieuwe 308-reeks geldt. Later dat jaar gaan de eerste geruchten dat de bijzonder gelijnde coupé daadwerkelijk zou komen, maar het duurt vervolgens nog minimaal anderhalf jaar voordat de eerste spionagebeelden dit bevestiging.

Op 17 augustus 2009 toont Peugeot de auto daadwerkelijk en weet de RCZ menig liefhebber te verrassen. Het topmodel van de kekke coupé krijgt de 1.6 THP met 200 pk. Een maand later volgt op de IAA de RCZ Hybrid4: een concept van een hybride diesel. Van een productieversie komt het alleen niet. Wel komt Peugeot met een ‘normale’ diesel: de 2.0 HDi met 160 pk. Hoewel de auto zich dus in de zomer laat zien, moeten we tot het voorjaar van 2010 wachten om al rijdend kennis te kunnen maken met de RCZ. Vandaag precies tien jaar geleden maken we ons daar klaar voor en moeten we het nog even doen met de eerste bewegende beelden van Peugeot zelf! Die uiteindelijke test vind je hier.

Na een facelift in 2012 voegt zich een heuse RCZ R met 275 pk bij de reguliere benzineversies met 156 of 200 pk. De RCZ R gaat destijds de boeken in als meest sterke straatauto die Peugeot ooit bouwde. In de herfst van 2013 wordt bekend hoeveel dat feestje kost: €47.800.

Hierna volgt enkel nog treurig nieuws, want nadat eind 2014 bekend wordt dat Peugeot niet aan een opvolger voor de RCZ werkt, wordt de stekker een jaar later uit de auto getrokken. In Nederland krijgen tot dan 1.112 RCZ’s gele kentekenplaten opgeschroefd.