In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Is er een andere auto dan de Opel Astra F die net zo perfect belichaamt hoe anders Nederland ooit op weg ging? Misschien niet. Hier hebben we er eentje die je terug kan brengen naar een totaal andere tijd.

Zoals collega Jan Lemkes al stelde in zijn test van de vernieuwde huidige Opel Astra, is de Nederlandse autokoper nog meer veranderd dan de Opel Astra zelf. Tegenwoordig wil kennelijk een enorm deel van de Nederlandse bevolking het liefst een SUV-achtige en als het kan ook graag met een flinke stoot vermogen en een groot scherm op het dashboard. Althans, dat zou je wel denken als je kijkt naar wat er verkocht wordt. Hoe anders was het in de jaren 90, toen 'iedereen en zijn moeder' in een Opel Astra rondreed. Een auto die eigenlijk in niets opvallend of spectaculair was; nuchterheid op wielen.

Wij begrijpen dat die insteek, ondanks wat er tegenwoordig nieuw verkocht wordt, nog altijd zat mensen zal aanspreken. Misschien ben jij na het zien van de Astra F in deze video ook wel weer spontaan gecharmeerd geraakt van de oer-Astra. Nou, dan hebben we goed nieuws, want er staat momenteel een heel knap exemplaar te koop. Het is alleen geen hatchback, maar een sedan, maar wel eentje met een heuse spoiler op zijn kofferklepje. Dat is ook wat waard. Verder is hij uitgerust met prachtige originele wieldoppen én spatlappen met Opel-logo's erop. Als kers op de taart is er een Philips cassetteradio aanwezig en natuurlijk kan een mooi boeket aan jaren 90-tintjes op de stoelbekleding niet ontbreken.

Al met al maakt de Astra op de foto's een verzorgde indruk als je bedenkt dat deze auto toch al bijna dertig kaarsjes uit mag blazen. Dat heeft hij niet in de laatste plaats te danken aan zijn bijna zorgwekkend lage kilometerstand van net geen 84.000 km. De Astra heeft een rustig leven gehad en is tot 2014 bij de eerste eigenaar geweest en daarna nog een keer van 2014 tot deze maand bij een andere eigenaar. Volgens de eigenaar waren deze twee eigenaren familie en is de auto in 2014 vanwege een overlijden overgeschreven. Dat strookt met hoe de auto erbij staat en wat hij heeft gereden. De vraagprijs van €3.950 is voor een Astra F weliswaar niet mals, maar begrijpelijk. Wie gaat met deze tijdmachine de weg op?

