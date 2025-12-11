Ferdinand Alexander Porsche zou vandaag negentig jaar zijn geworden. Wie ook maar iets van Porsche weet, snapt dat zoiets niet zonder 'special edition' voorbij kan gaan. Dat gebeurt dan ook niet.

Vandaag is het 11 december. Je moet wel heel diep in de Porsche-materie zitten om daarbij meteen een belletje te horen rinkelen, maar dit is de geboortedag van Ferdinand Alexander Porsche. Ferdinand zou vandaag 90 jaar zijn geworden en om dat te gedenken is er – je raadt het nooit – een speciale uitvoering van de 911.

De Ferdinand Porsche in kwestie is niet de oprichter van het merk Porsche, maar diens kleinzoon. Toch ook een zeer relevante figuur in de geschiedenis van Porsche, want de in 1935 geboren en in 2012 overleden Ferdinand Alexander Porsche speelde een belangrijke rol bij het ontwerp van de eerste 911, een ontwerp dat tot op de dag van vandaag voortleeft in Porsches meest legendarische model.

De geboortedag van Ferdinand Porsche wordt kracht bijgezet met een speciale editie van de toch al speciale Porsche 911 GT3 Touring, de discrete en vleugelloze versie van de GT3. De Sonderwunsch-afdeling van Porsche, verantwoordelijk voor het uitvoeren van specifieke klantenwensen en het bedenken van unieke uitvoeringen, maakte daar de 911 GT3 90 F. A. Porsche van. De auto is uitgevoerd in een donkergroen dat ‘F. A. Green Metallic’ wordt genoemd.

Of Ferdinand ook fan was van zwarte wielen en privacy glass weten wij niet, maar bij Sonderwunsch denken ze kennelijk van wel. De Sport Classic-wielen zijn trouwens sowieso normaliter niet leverbaar op de GT3 Touring. Een goudkleurig embleem achterop en een setje stickers maakt het feestje compleet, althans optisch. De ‘72’ is onder meer een verwijzing naar de oprichting van de Porsche Design Studio in 1972.

De binnenzijde is uitgevoerd in Truffelbruin ‘club leder’ in combinatie met een nostalgisch ruitjesmotief op de middenbanen van de stoelen, krijt beige stiksels en afwerking in walnotenhout. Hoeveel van deze speciale 911’s er komen? Dat hadden we zelf kunnen bedenken: 90 stuks.