Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Ter ere van Ferdinand Alexander: Porsche 911 GT3 90 F. A. Porsche

72 want 90

2
Porsche 911 GT3 90 F.A. Porsche
Porsche 911 GT3 90 F.A. PorschePorsche 911 GT3 90 F.A. PorschePorsche 911 GT3 90 F.A. PorschePorsche 911 GT3 90 F.A. PorschePorsche 911 GT3 90 F.A. PorschePorsche 911 GT3 90 F.A. PorschePorsche 911 GT3 90 F.A. PorschePorsche 911 GT3 90 F.A. PorschePorsche 911 GT3 90 F.A. Porsche
Jan Lemkes

Ferdinand Alexander Porsche zou vandaag negentig jaar zijn geworden. Wie ook maar iets van Porsche weet, snapt dat zoiets niet zonder 'special edition' voorbij kan gaan. Dat gebeurt dan ook niet.

Vandaag is het 11 december. Je moet wel heel diep in de Porsche-materie zitten om daarbij meteen een belletje te horen rinkelen, maar dit is de geboortedag van Ferdinand Alexander Porsche. Ferdinand zou vandaag 90 jaar zijn geworden en om dat te gedenken is er – je raadt het nooit – een speciale uitvoering van de 911.

De Ferdinand Porsche in kwestie is niet de oprichter van het merk Porsche, maar diens kleinzoon. Toch ook een zeer relevante figuur in de geschiedenis van Porsche, want de in 1935 geboren en in 2012 overleden Ferdinand Alexander Porsche speelde een belangrijke rol bij het ontwerp van de eerste 911, een ontwerp dat tot op de dag van vandaag voortleeft in Porsches meest legendarische model.

De geboortedag van Ferdinand Porsche wordt kracht bijgezet met een speciale editie van de toch al speciale Porsche 911 GT3 Touring, de discrete en vleugelloze versie van de GT3. De Sonderwunsch-afdeling van Porsche, verantwoordelijk voor het uitvoeren van specifieke klantenwensen en het bedenken van unieke uitvoeringen, maakte daar de 911 GT3 90 F. A. Porsche van. De auto is uitgevoerd in een donkergroen dat ‘F. A. Green Metallic’ wordt genoemd.

Porsche 911 GT3 90 F.A. Porsche

Of Ferdinand ook fan was van zwarte wielen en privacy glass weten wij niet, maar bij Sonderwunsch denken ze kennelijk van wel. De Sport Classic-wielen zijn trouwens sowieso normaliter niet leverbaar op de GT3 Touring. Een goudkleurig embleem achterop en een setje stickers maakt het feestje compleet, althans optisch. De ‘72’ is onder meer een verwijzing naar de oprichting van de Porsche Design Studio in 1972.

Porsche 911 GT3 90 F.A. Porsche

De binnenzijde is uitgevoerd in Truffelbruin ‘club leder’ in combinatie met een nostalgisch ruitjesmotief op de middenbanen van de stoelen, krijt beige stiksels en afwerking in walnotenhout. Hoeveel van deze speciale 911’s er komen? Dat hadden we zelf kunnen bedenken: 90 stuks.

Signalement

Merk Porsche
Model 911 Carrera GT3 Touring Coupé
Carrosserie 2-deurs, coupé
Transmissie 6 versnellingen, handgeschakeld
Aandrijving achterwielaandrijving
Nieuwprijs € 320.780

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 6-cil. boxer
Cilinderinhoud 3.996 cc
Maximaal vermogen 375 kW / 510 pk bij 8.400 tpm
Maximaal koppel 450 Nm bij 6.100 tpm
Inhoud brandstoftank 64 l
Lengte / breedte / hoogte 4.570 mm / 1.852 mm / 1.279 mm
Wielbasis 2.457 mm
Massa leeg 1.436 kg
Laadvermogen 329 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 0 kg / 0 kg
Banden voor255/35ZR20Prijzen
Banden achter315/30ZR21Prijzen
Topsnelheid 313 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 3,9 s
CO2-uitstoot (WLTP) 310 g/km
2 Bekijk reacties
Porsche Porsche 911 Supercars & Sportscars

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Porsche 911 4.0 GT3 Touring - 992.2 - Manual - 2+2 - Carbon Buckets - Lift - Bose - Matrix LED

Porsche 911 4.0 GT3 Touring - 992.2 - Manual - 2+2 - Carbon Buckets - Lift - Bose - Matrix LED

  • 2025
  • 6.063 km
€ 324.875
Porsche 911 3.0 Carrera S 2026 model l PTS Amethystmetallic l BTW

Porsche 911 3.0 Carrera S 2026 model l PTS Amethystmetallic l BTW

  • 2026
  • 3.055 km
€ 249.695
Porsche 911 Carrera GTS

Porsche 911 Carrera GTS

  • 2025
  • 7.750 km
€ 249.750

Lees ook

Nieuws
Porsche 911 GT3 Manthey Kit

Porsche 911 GT3 stapje scherper met Manthey Kit

Nieuws
Goldene Lenkrad 2025

Gouden sturen voor BMW, Opel en Volkswagen - en nog twee merken

Porsche 911 Turbo

Test: Porsche 911 Turbo S - Heel veel turbodruk, bijna atmosferisch

Nieuws
Porsche 911 Turbo Touring spyshots

Porsche 911 krijgt mogelijk 'Turbo Touring'-versie

Nieuws
Porsche 911 Carrera 4 GTS Coupé

Porsche 911 GTS-rijders kunnen niet zomaar op vliegvakantie gaan

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.