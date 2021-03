Tellerfraude: in deze landen is het het vaakst raak

Fraude met de kilometerteller komt helaas nog steeds regelmatig voor. In Nederland drukt men het steeds verder de kop in, maar iets verderop in Europa blijkt het nog op zeer grote schaal voor te komen.

Dat blijkt uit gegevens van Carly, een populaire aanbieder van een diagnose-app voor auto's. Met behulp van die app hebben gebruikers toegang tot verschillende gegevens van het diagnosesysteem in de auto. Ook kan worden bekeken of de aangegeven kilometerstand overeenkomt met het werkelijke aantal gereden kilometers. Het team achter Carly heeft onlangs 1 miljoen datagegevens over het hele jaar 2020 anoniem geanalyseerd om te achterhalen hoe mensen rijden in Europa. Eén van de zaken die tegen het licht werden gehouden, is de kilometerstand. Daaruit blijkt dat grootschalige fraude betrekkelijk ver bij Nederland vandaan gebeurt.

Wie bijvoorbeeld denkt dat de kilometerstanden van gebruikte auto’s uit Polen of Tsjechië bijzonder vaak worden gemanipuleerd, heeft het mis. De tellerfraude is in die landen ongeveer net zo groot als in Nederland en Duitsland, waar met tussen de 5 en 10 procent van de tellers is gesjoemeld. In Bulgarije is de fraude wel enorm. Daar is 42 procent van de kilometertellers gemanipuleerd. Een percentage dat alleen wordt overtroffen door Malta, waar 44 procent van alle gebruikte auto's een beduidend hogere kilometerstand heeft dan aangegeven.

Hardrijders

Daarnaast bekeek Carly hoe hard er met de auto's waarvoor de app gebruikt wordt gereden wordt. Eén van de verrassende uitkomsten is bijvoorbeeld dat Denen, Oostenrijkers en Nederlanders gemiddeld harder rijden dan Duitsers, terwijl er in Duitsland op veel plekken geen snelheidslimiet geldt. Nederland hoort zelfs bij de zes Europese landen met de hoogste gemiddelde snelheid. Dat kan echter ook voor een belangrijk deel te maken hebben met het feit dat we een relatief stevige hoge snelwegdichtheid hebben en je dus geen lange afstanden hoeft af te leggen op B-wegen.