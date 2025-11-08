Het hing al een tijdje in de lucht, maar in de Miljoenennota werd het definitief: de korting op de wegenbelasting voor EV’s (en plug-in hybrides) wordt verder afgebouwd. En dat begint volgend jaar al. Dus dat hakt erin bij die over het algemeen zware auto’s.

Nu is al aan het zoekgedrag van consumenten op occasionsites te zien dat de EV verder daalt in populariteit, en de hybride zonder stekker blijft stijgen. Die trend was overigens al een tijdje aan de gang, meldden ook onze collega’s van het AD recent. Maar gaat het nu dan helemaal mis voor de tweedehands EV? Wie wil die nog hebben?

Wegenbelasting herzien

De Bovag ziet naar eigen zeggen momenteel juist een stijging van de vraag naar zowel plug-in hybrides (+ 40 procent) als volledig elektrische auto’s (+ 19 procent). “Maar de ontwikkeling dat men vanaf 2030 óók de volle mep betaalt voor volledig elektrische voertuigen, helpt de EV-propositie niet”, aldus woordvoerder Stijn Oosterhoff. Volgens hem moet de mrb nog vóór 2030 worden herzien, zodat een EV niet structureel zwaarder wordt belast. “Dat kan bijvoorbeeld door een aparte tabel voor EV’s binnen de huidige gewichtsgrondslag in te voeren.”

Een ervaren medewerker van een grote leasemaatschappij vertelt hoe het nu in de praktijk gaat met gebruikte EV’s. “Als je alle kosten bij elkaar optelt (aanschaf, onderhoud, absurd hoge afschrijving) is het simpelweg te duur voor de particulier. Eigenlijk valt de aanschaf nog mee, maar de mrb gaat fors stijgen en de verzekeringspremie voor EV’s met veel vermogen is erg hoog. Als zo’n EV ouder wordt, komen er dure reparaties aan, maar bij garages is er te weinig kennis en daardoor moet je als particulier de boer op. Al deze zaken schrikken de particulier af en weerhouden ‘m van de aanschaf van een elektrische auto.”

ANWB: even geduld aub

De ANWB deelt geen informatie over het zoekgedrag van consumenten op hun website en dus of het aantal zoekopdrachten voor gebruikte EV’s al aan het dalen is. “Begin december publiceren we onze Elektrisch Rijden Monitor. Die bevat onder meer informatie over aankoopgedrag, en ook de markt voor tweedehands EV’s wordt daarin meegenomen,” aldus een woordvoerder. Even geduld dus nog.