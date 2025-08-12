'Effect tanktoerisme op staatskas is beperkt'

Ga jij wel eens tanken over de grens omdat het daar goedkoper is? Denk maar niet dat de overheid daar per se rouwig om is. Het schijnt maar weinig aan inkomsten te schelen.

Als je enigszins in de buurt van de grens woont, kan het lonen om net over die grens je brandstof te halen. Zeker bij benzine in België is het prijsverschil groot. Je zou misschien denken dat door dat tanktoerisme de Nederlandse staat heel wat aan belastinginkomsten misloopt, maar dat blijkt wel mee te vallen.

Het Financieele Dagblad meldt op basis van onderzoek van ABN AMRO dat er slechts een bescheiden 'weglekeffect' is. Een concreet bedrag wordt nog niet genoemd. ABN AMRO analyseerde 70.000 anonieme pintransacties om het effect in kaart te brengen. Daarmee zijn natuurlijk niet alle betalingen helder, omdat er ook contante afrekeningen bij zijn, maar dat zou slechts goed zijn voor een klein aandeel.

Hoewel de overheid dus maar weinig geld lijkt mis te lopen, is tanktoerisme op een andere manier alsnog schadelijk voor de Nederlandse economie. Pomphouders in de grensstreek klagen immers al jaren steen en been over de grote prijsverschillen, omdat ze daardoor handel mislopen. De branche roept regelmatig om meer prijsgelijkheid met de aangrenzende landen. De verschillen zijn overigens wel wat geslonken, vooral met Duitsland. Onze oosterburen kregen recent te maken met hogere belastingen op brandstof.