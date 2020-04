Tankstations zien omzet halveren

De omzet bij Nederlandse tankstations is sinds halverwege maart met de helft afgenomen. Bij bemande tankstations stopten Nederlandse automobilisten nog minder vaak, want daar daalde het bezoek met 10 procent méér dan bij onbemande pompen.

Dat stelt Tankpro op basis van cijfers van tankpasaanbieder MultiTankcard. Sinds de corona-uitbraak leveren tankstations gemiddeld 52 procent tankomzet in. Daarmee is de daling wel stabiel gebleven, want eind maart spraken de brancheorganisaties Bovag en BETA ook al over een zelfde procentuele daling.

De grootste daling lijkt volgens de nieuwe cijfers achter de rug. In de week van 16 tot en met 22 maart vond de sterkste daling plaats. Dat is de week dat de regering besloot om alle horeca, scholen en andere publieke plekken te sluiten. Mensen hebben toen goed geluisterd, want in een week tijd daalde het aantal pomptransacties met gemiddeld 40 procent. Daarnaast werd er na een wekenlange daling een lichte stijging genoteerd, want in de week van 30 maart tot 5 april tankten 3 procent meer mensen hun auto vol dan een week eerder.

Over de gehele periode gezien is de omzet echter wel meer dan gehalveerd. De daling blijkt daarnaast groter bij bemande tankstations dan bij onbemande pompen. Dat komt waarschijnlijk doordat automobilisten het contact met andere mensen, dus ook caissières bij tankstations, willen beperken. Het aantal transacties bij bemande stations daalde namelijk 10 procent harder dan bij onbemande tankstations. De gunstigere brandstofprijs bij onbemande pompen kan daarnaast ook een rol spelen bij deze tendens.

Naast een terugloop van klanten, is de langere brandstofprijs ook een reden voor de omzetdaling. Door een combinatie van COVID-19 en de handelsoorlog tussen Saoedi-Arabië en Rusland daalde de olieprijs enorm. De Nederlandse benzineprijs daalde hierdoor met zo’n 15 procent van gemiddeld € 1,63 per liter naar € 1,47. Bij onbemande pompen bedraagt de gemiddelde prijs nu € 1,44, bij bemande stations € 1,50. De goedkoopste pomp staat in Best: daar betaalt men € 1,35 per liter benzine.