Tankstationhouders zijn "helemaal niet blij" met de energiemaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd. "Dit lost helemaal niets op voor de grenspomphouder", zegt voorzitter Martin van Eijk van brancheorganisatie Drive.

Omdat het kabinet ervoor heeft gekozen om geen accijnsverlaging door te voeren, zullen de prijzen aan de pomp niet dalen. Daardoor kiezen veel automobilisten er volgens Drive voor om niet in Nederland te tanken, maar door te rijden naar een pomp in Duitsland of België. Daar is brandstof tot tientallen centen per liter goedkoper.

"Er tankt niemand meer aan de Nederlandse kant van de grens", aldus Van Eijk. Volgens hem kampen daarom zeker vierhonderd tot vijfhonderd pomphouders in Nederland al met financiële problemen. Dat kan oplopen richting de duizend als niet wordt ingegrepen, vreest hij.

Wanneer er daadwerkelijk een pomphouder gaat omvallen, durft Van Eijk niet te zeggen. "Ik hoop dat het niet nodig is. Maar we wisten al dat dit kabinet er niet is voor de mkb-ondernemer."