Een liter benzine wordt donderdag 3,4 cent goedkoper. Voor diesel betaal je vanaf vandaag gemiddeld zelfs 8,3 cent minder per liter, meldt UnitedConsumers. De adviesprijs voor een liter benzine zakt daarmee naar 2,565 euro, maar zoals altijd betaal je bij veel met name onbemande pompen veel minder. De officiële dieselprijs daalt naar 2,736.

Of de brandstofprijzen de komende dagen verder omlaag gaan, is lastig te zeggen. De olieprijs steeg donderdagochtend namelijk alweer met 2,5 procent. Dat komt vooral doordat de Straat van Hormuz opnieuw is afgesloten nadat Israël Hezbollah in Libanon heeft aangevallen. Volgens bemiddelaar Pakistan is dat een schendig van het staakt-het-vuren, terwijl Israël en de Verenigde Staten zeggen dat die deal niet van toepassing is op Libanon en Hezbollah.