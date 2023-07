Tanken op vakantie: bijna overal goedkoper dan in Nederland

Sta je op het punt om met de auto naar het buitenland te gaan? Misschien is het dan verstandig om niet met een volledig afgetankte auto op pad te gaan. Bijna overal is brandstof namelijk goedkoper. Soms is het voordeel in het buitenland echt enorm.

Je wil misschien het liefst aan de vakantiekilometers beginnen met een volle tank, maar dat is op het moment financieel gezien niet per se handig. Dat blijkt uit cijfers van de ADAC. In Duitsland betaal je voor een liter benzine al snel 19 cent minder dan in Nederland. Ook in België ben je een stuk goedkoper uit voor een volle tank benzine. Daar tank je voor gemiddeld 27 cent per liter minder je auto vol. Als je op je 'Nederlandse' brandstof het land uit bent, kun je over de grens gelijk al goedkoper aftanken.

Rijd je naar het zuiden en kom je langs Luxemburg, dan is het helemaal prijsknallen. Luxemburg, traditioneel hét favoriete tankland voor reizigers naar het zuiden, stelt ook dit jaar niet teleur. Voor een liter benzine betaal je daar nu gemiddeld €1,54 en dat is 44 cent minder per liter dan hier. In Frankrijk valt het voordeel juist wat tegen; hier ben je gemiddeld zo'n €1,83 voor een liter benzine kwijt en €1,68 voor diesel.

Verder richting het zuiden is Oostenrijk ook beduidend goedkoper dan Nederland: Euro 95 is ook hier 41 cent goedkoper, diesel 12 cent. Als je nog verder doorrijdt naar het zuidoosten moet je de tank niet in Oostenrijk al helemaal volgooien, want in Slovenië kun je zelfs 53 cent per liter besparen op benzine en 15 cent op een liter diesel. In Kroatië gaat het om een besparing van respectievelijk 52 en 18 cent. In Italië is het voordeel minder groot: Euro 95 is daar 13 cent goedkoper dan in Nederland en diesel is zelfs 5 cent duurder.