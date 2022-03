Talbot Samba (1983) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Veel Talbots hebben de tand des tijds, net als de merknaam zelf, niet doorstaan. De exemplaren die nog over zijn, verkeren vaak in een bijzonder nette staat. Dat geldt ook voor deze Samba Cabrio, die zijn bestaan overduidelijk doorbracht in handen van liefhebbers. Wie is de volgende?

De Samba was de zwanenzang van de illustere merknaam Talbot. Groupe PSA nam de merken Simca en Sunbeam over van het noodlijdende Chrysler Europe. Meteen ging de bezem door de tent en werd de merknaam Talbot van stal gehaald. Naast de modellen die overgenomen waren uit de boedel van Chrysler, waaronder de Horizon, ontstond de behoefte aan een nieuw model. Dat werd in 1981 de Samba. De compacte hatchback werd niet gebaseerd op de Horizon, maar op de Peugeot 104 die al in 1972 het levenslicht zag. Om kannibalisme binnen PSA te voorkomen, zat de Samba qua formaat tussen de drie- en vijfdeurs modellen van de 104 in.

In eerste instantie was de Samba er alleen als driedeurs hatchback. Ten opzichte van de Peugeot had de Horizon een eigen gezicht met een grotere grille en vierkante in plaats van rechthoekige koplampen. Ook stak de bumper minder ver uit naar voren dan bij de gefacelifte 104. Het hoekige ontwerp zette zich voort aan de achterkant, met achterlichten die veel lijken op die van de driedeurs 104 uit die tijd. Het onderscheid tussen de twee modellen kon nadrukkelijker, aldus PSA, en dus kwam een jaar na de introductie van de Talbot Samba een open variant op de markt: de Samba Cabrio.

Bij zijn introductie was de Samba Cabrio een uniek model in het aanbod van PSA. De variant heeft Italiaanse genen, want ontwerphuis Pininfarina - al veel langer betrokken bij Peugeot - is verantwoordelijk voor het ontwerp. Het dak van de Samba ging eraf en daarvoor in de plaats kwam een softtop, die in open toestand opgevouwen bovenop de achterkant van de auto ligt. Net als bij de Volkswagen Golf Cabriolet kreeg de open Samba een rolbeugel op de plek van de B-stijl. Om ervoor te zorgen dat de voorste zijruiten nog open kunnen, zit er een extra spijl ter hoogte van de zijspiegels. De reguliere hatchback heeft zijruiten die gewoon bestaan uit één deel.

De Talbot Samba Cabrio was alleen verkrijgbaar met een 1.360 cc viercilinder benzinemotor, in het geval van dit exemplaar goed voor een vermogen van 80 pk. Op een wagengewicht van krap 850 kilo kom je daarmee naar verwachting best prima vooruit. Deze auto ziet er verder uit om door een ringetje te halen. Zijn glanzende rode lak is niet verkleurd en ook het interieur ziet er, op de pookknop na, onberispelijk uit. Gezien de leeftijd en de kilometerstand van 157.516 kilometer lijkt het niet onwaarschijnlijk dat er door de jaren heen wat restauratiewerkzaamheden aan deze Talbot zijn verricht. In ieder geval hebben de vijf bij de RDW bekende particuliere eigenaren goed voor de Franse klassieker gezorgd.

De prijs van €3.450 maakt dat deze Samba geen regelrecht koopje is, al is het bedrag gezien de uiterlijke staat van de auto niet heel gek te noemen. Bijkomend voordeel is dat de motorrijtuigenbelasting gemiddeld slechts €15,25 per kwartaal bedraagt en je hem gezien zijn leeftijd ook goedkoop moet kunnen verzekeren. Inmiddels zijn Talbots vrij zeldzaam, en deze Samba Cabrio al helemaal. Ben jij de volgende liefhebber die hem op de weg houdt?

Liever zelf op zoek naar een liefhebbersauto of youngtimer? Blader dan eens door de klassiekerpagina's van de AutoWeek-occasionzoeker!