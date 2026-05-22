Een Toyota Corolla is vaak niet echt een flitsende auto waarvoor je als jonge bestuurder warmloopt, maar zo'n Corolla als we hier voor ons hebben vormt daarop een duidelijke uitzondering. Tegenwoordig is het vooral een liefhebbersauto.

De meeste radars van jonge autoknutselaars gingen normaal gesproken niet af bij een Toyota Corolla, maar ondergetekende kan zich goed herinneren dat de Corolla van de E100-generatie begin deze eeuw zeer regelmatig met een breed scala aan aftermarket-onderdelen voorbij kwam roffelen. Zeker zo'n knalrode GTSi als deze had in 2006 niet misstaan bij een lokale tunersmeeting, met vlinderdeuren, neon en een nog veel dikkere spoiler erop. Maar al dat soort opsmuk was niet per se nodig om er een leuke Corolla van te maken. Zeg nou eerlijk; zo'n driedeurs Corolla van deze lichting ziet er zo toch al lekker vlot uit?

Juist die van zichzelf al wat sportievere uiterlijke insteek leidde ertoe dat dergelijke Corolla's regelmatig bij jong publiek vertoefden. Deze 1992'er misschien ook ooit wel, maar in elk geval is hij netjes gehouden en is er niet flink aan geknutseld. Daarom staat er nu op 34-jarige leeftijd een auto die een échte liefhebber verdient als nieuwe eigenaar. Zo eentje als deze vind je immers niet zomaar meer en deze moet absoluut in de huidige staat bewaard blijven.

De sportieve uiterlijke aankleding van deze GTSi kwam overigens samen met een 114 pk sterke 1.6. Nou is dat anno 2026 bepaald niet indrukwekkend, maar in 1992 was dat voor zijn formaat een lekker vinnige motor. Bovendien hoefden die 114 paarden slechts grofweg een ton aan auto in beweging te brengen en dat maakte er een vlot aanvoelende auto van. We vermoeden dat deze Corolla dat vermogen nog gewoon kan leveren, met slechts 136.000 km achter de rug. Nu is het hoog tijd dat iemand ervan gaat genieten, want hij staat al sinds 2020 bij autobedrijven. Daarvoor was hij zo'n negen jaar bij één eigenaar. Word jij de volgende, voor €4.750?