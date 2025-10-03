Als er een merk is dat er niet bang voor is om sympathieke, praktische modellen op de markt te brengen, dan is het Suzuki wel. Vandaag maken we kennis met de Suzuki Xbee. Of eigenlijk: met de voor de zoveelste keer vernieuwde Xbee!

De Suzuki Xbee is een aaibaar en toch enigszins stoer ogend compact cross-overtje dat met met geen mogelijkheid het automobiele graf in te knuppelen valt. De kleine Suzuki werd in 2017 gepresenteerd en werd in 2022 gefacelift. Inmiddels naderen we het eind van 2025, maar de inmiddels acht jaar oude Xbee heeft nog heel wat jaartjes te gaan. Zijn laatste levensfase gaat de Suzuki Xbee met frisse moed én een nieuwe snoet tegemoet.

Allereerst: wat is een Suzuki Xbee. De Xbee is een 3,76 meter korte cross-over met een opvallend bonkig voorkomen. Het cross-overtje is daarmee te lang om in de kei-categorie te vallen en is dus geen minuscuul stadsrakkertje zoals auto's als de Alto, Alto Lapin, Every Wagon, Spacia, Hustler, Wagon R, Wagon R Smile en - in Japan - de Jimny dat wel zijn. De Xbee is niet alleen te groot voor een kei-car, hij is ook te groot gemotoriseerd. Onder de kap ligt namelijk geen maximaal 660 cc grote benzinemotor met een vermogen van maximaal 68 pk, maar een 80 pk en 108 Nm sterke mild-hybride 1.2 driecilinder benzinemotor. Het is een variant van de mild-hybride machine die gerelateerd is aan de 1.2 die je in Nederland in de Swift aantreft. Dat is geen toeval: net als de Swift staat ook de Xbee op het Heartect-platform. Schakelen gaat altijd met CVT, wel kun je kiezen uit voor- en vierwielaandrijving.

De facelift die de Suzuki Xbee ditmaal ondergaat, is een stuk ingrijpender dan de vorige. De basisvorm van de auto blijft behouden, maar het hele front gaat op de schop. De Xbee heeft een minder afgeronde toet, compleet met aan de bovenkant afgeplatte ronde lichtunits waarmee de Xbee de wereld minder onbevangen gadeslaat. Ook vernieuwd is het interieur. Daarin treffen we een hoekiger overkapt en voortaan digitaal instrumentarium. De ventilatieroosters aan weerszijden van het dashboard zijn hoekiger van vorm en het infotainmentsysteem is een maat groter dan voorheen. Daarnaast vernieuwd Suzuki het knoppeneilandje voor de klimaatregeling. Het geheel is voortaan afgewerkt met een kunststof die voor leer moet doorgaan.

Net als het gros van Suzuki's kei-cars is de Xbee volgestopt met slimmigheden. Hij heeft klaptafeltjes voor de achterpassagiers, een opbergvak onder de nieuwe middentunnel, stoelen achterin die afzonderlijk van elkaar over een afstand van 16,5 centimeter te verschuiven zijn én die een verstelbare rugleuning hebben én die naar voren te klappen zijn. Onder de naar voren geplakte zitting kun je klein grut kwijt in daarvoor bestemde opbergbakken. Handig! Onder de vloer van de bagageruimte zit een diepe bak waarin je zaken als jerrycans een plekje kunt geven. Slim, toch?

De Suzuki Xbee kost in Japan omgerekend €13.820. Voor een variant met vierwielaandrijving ben je minimaal €14.775 kwijt.