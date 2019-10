Suzuki Wagon R leeft voort als elektrische besteller

In de tweede helft van de jaren negentig lanceerden autofabrikanten minuscule MPV-achtigen als de Daihatsu Move, Daewoo Matiz, Hyundai Atos en Suzuki Wagon R op autoland af. De eerste generatie van die laatste, de Wagon R, hield het in Nederland tot 2001 vol. Wat blijkt? In China kun je de vrolijke Suzuki gewoon weer kopen. Als EV!

De Suzuki Wagon R heeft een carrière die voor een buitenstaander nauwelijks is te doorgronden. De eerste generatie Wagon R was in feite een kei-car, maar kreeg een voor de export bestemd broertje dat een een aantal centimeters in de breedte groeide én een 1.0 liter vierpitter onder de kap kreeg: de Wagon R+. Onlangs presenteerde de Indiase tak van Suzuki, Maruti Suzuki, een nieuwe generatie Wagon R voor de lokale markt. Die auto moet je weer los zien van de Wagon R die Suzuki momenteel in thuisland Japan verkoopt. Dat is wederom een echte kei-car. Goed, genoeg over de verschijningsvormen van de kleine Japanner. Terug naar de oer-Wagon R+. Die auto is in China namelijk gewoon weer te bestellen!

Het Chinese merk Changhe, een joint-venture tussen de Chinese fabrikant BAIC en - jawel - staatsbedrijf Enterprise Assets Operation (Holdings), heeft in het verleden diverse types op Suzuki-basis geproduceerd, waaronder de Wagon R+. Het model, dat ook wel de opmerkelijke naam 'Big Dipper' kreeg toebedeeld, rolde in herziene vorm tot 2018 van de band. Changhe probeert een jaar later de levensduur van de bij Suzuki ingekochte licenties te verlengen door de oer-Wagon R+ opnieuw op de markt brengen, zij het enkel in de vorm van een elektrische bestelauto. Net als het origineel heeft de EV2 gedoopte nieuwkomer vier portieren, maar er is geen glaswerk meer in te bekennen. Ook is de indeling van de verlichting aan de achterzijde niet meer identiek aan die van de Wagon R+ zoals wij die kenden.

De 3,4 meter lange EV2 heeft zoals gezegd een elektrische aandrijflijn die bestaat uit een 18 pk en 80 Nm sterk elektromotortje dat de vooras aandrijft. Het bestellertje is leverbaar met een 8 of 10 kWh accupakket en met de grootste van het stel moet de EV2 zo'n honderd kilometer kunnen afleggen. De vanafprijs ligt in China omgerekend op € 4.590.