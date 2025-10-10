Suzuki Vision e-Sky: piepklein EV'tje met redelijk bereik

Suzuki trekt in thuisland Japan het doek van de Suzuki Vision e-Sky. Dat is een piepkleine EV, met desondanks een aardig bruikbaar rijbereik.

Het is weer tijd voor de Japan Mobility Show (eerder bekend als de Tokyo Motor Show) en daar presenteert Suzuki onder meer deze Vision e-Sky. Dikke kans dat het een puur Japanse aangelegenheid blijft, deze compacte EV, maar we wilden hem toch even aan je laten zien. Al is het alleen al omdat het ding een nogal hoog aaibaarheidsgehalte heeft.

De Suzuki Vision e-Sky is behoorlijk klein: hij is net geen 3,4 meter lang, 1,48 meter breed en 1,63 meter hoog. Hij is daarmee van het formaat van bijvoorbeeld de recent gepresenteerde Honda N-One e:, die wel degelijk een voor Europa bestemde broer krijgt. De Vision e-Sky deelt nog wat met zijn beoogde Honda-concurrent: het rijbereik. Suzuki meldt 270 km en dat is precies hetzelfde als bij de Honda. Daarbij lijkt het overigens niet te gaan om een onafhankelijk getest bereik, dus in de praktijk wordt het wel vast een slag minder.

Suzuki meldt dat volgend jaar de productieversie van de Vision e-Sky op de markt komt en zwijgt daarbij in alle talen over wereldwijde ambities. Uitgebreide details zijn er vooralsnog ook niet, de Japanners beloven dat de auto geschikt wordt voor 'dagelijks woon-werkverkeer, winkelen en korte vakantieritjes' en dat het ontwerp 'mensen een positief en vrolijk gevoel' moet geven. Dat je het maar even weet.