Suzuki Victoris is nieuwe nuchtere hybride SUV

Topper van de Arena

Suzuki Victoris
Lars Krijgsman

Het ontwikkelen en produceren van no-nonsense modellen kun je heel goed aan Suzuki overlaten. Vandaag maken we kennis met de Suzuki Victoris: de topper van de Arena.

Suzuki is niet het merk dat met uitbundige glimmers en extravagant design de klant naar zich toe wil trekken. Niet in Europa, en zeker niet in India. Dankzij Maruti Suzuki is het automerk in India een ware kolos. Maruti Suzuki is zelfs zo groot, dat het diverse modellen heeft ontwikkeld en heeft geproduceerd voor Europa. De Suzuki e Vitara en de Toyota Urban Cruiser geheten afgeleide daarvan worden er gebouwd, om maar wat te noemen. Maruti Suzuki verkoopt zijn modellen in India middels twee showroomketens: Arena en Nexa, elk met eigen modellen. Vandaag maken we kennis met de Suzuki Victoris, een nieuwe SUV die als topper van de Arena-showroom gaat fungeren.

De Suzuki Victoris is niet voorbehouden aan de Indiase markt. Zo meldt Maruti Suzuki trots dat de Victoris naar 'meer dan 100 markten' wordt geëxporteerd. De Victoris is een 4,36 meter lange SUV die 1,8 meter breed en 1,66 meter hoog is. Daarmee is hij zo'n 8 centimeter langer dan de genoemde elektrische e Vitara waarmee hij een handjevol designelementen deelt. Wat afmetingen betreft zit de Victoris dichter op de 4,35 meter lange en in Nederland niet leverbare Grand Vitara die in de Nexa-showrooms van Suzuki staat. Dat is niet verwonderlijk: hij deelt zijn platform en aandrijflijnen met dat model, maar heeft wel een compleet eigen koets. In de totale hiërarchie van Maruti Suzuki staat de Victoris tussen de Brezza - een kleine afgeleide van 'onze Vitara' - en de Grand Vitara in.

Op motorisch vlak biedt de Suzuki Victoris drie opties. Er is een 103 pk sterke mild-hybride 1.5 viercilinder benzinemotor, een 1.5 met 101 pk die behalve benzine ook cng lust (en dan 88 pk levert) én er komt een volledig hybride variant met een 116 pk sterke aandrijflijn van Toyota.

Ter lering en bovenal vermaak sommen we voor je op welke modellen Suzuki in India verkoopt die je in Nederland niet kunt vinden. In de Arena-showrooms treft de Indiase Suzuki-klant de Alto (niet te verwarren met de Japanse Alto), Wagon R (ook niet te verwarren met de Japanse Wagon R en Wagon R Smile), Celerio, Eeco, Spresso, Dzire, Swift, Brezza en Ertiga aan. De Nexo-showrooms worden bevolkt door de Baleno, Fronx, XL6, Invicto, Grand Vitara, Jimny, Ignis en Ciaz. Uiteraard hebben we over al die modellen geschreven, dus voel je vrij je helemaal simpel te klikken.

Suzuki

