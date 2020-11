Suzuki Solio én Solio Bandit in het nieuw

Ook vandaag gluren we weer over de grens om te zien wat aldaar wel niet te koop is. Onze speurtocht eindigt weer eens in Japan. Suzuki heeft namelijk zowel de Solio als de Solio Bandit aan een nieuwe generatie geholpen!

We heten welkom: de nieuwe Solio! De nieuwe Solio is een doorontwikkeling van zijn in 2015 gepresenteerde voorganger en is ondanks zijn typische kei-car-uitstraling géén kei-car. Daar is hij met zijn lengte van nu 3,78 meter simpelweg te lang voor. Kei-cars mogen immers niet langer dan 3,4 meter zijn. Minder financieel voordeel dus voor de Solio-klant, maar daar krijg je wel meer interieurruimte voor terug.

De nieuwe Solio is weer een slim ding. De mini-MPV-achtige heeft namelijk reguliere voorportieren, maar heeft daarnaast twee schuifdeuren voor de instap naar achteren. Handig in steden waar weinig tot geen parkeerruimte is. De nieuwe Solio behoudt de wielbasis van 2,48 meter van z'n voorganger, maar is wel 8 centimeter langer en 2 centimeter breder dan het model dat hij vervangt. De beenruimte achterin neemt met 2 centimeter toe door de rugleuningen van de voorstoelen slimmer vorm te geven. De achterbank zelf valt over een afstand van bijna 17 centimeter te verschuiven en de bagageruimte wint tien centimeter aan diepte ten opzichte van het vorige model.

De interieurruimte is in de Solio weer markant maar slim verpakt. De nieuwe Solio heeft een stoerder en bijna Vitara-achtig snuitje gekregen, compleet met hoekige bumpers. De A-stijl is min of meer in tweeën gesplitst op een manier die we kennen van auto's als de C4's Picasso van Citroën. Het oplopende lijntje ter hoogte van de C-stijl is verdwenen. Ook aan de achterkant is de vormgeving compleet anders. De horizontale achterlichten zijn vervangen door verticaal georiënteerde exemplaren aan weerszijden van de bilpartij. De units worden met elkaar verboden door een brede chroomstrip. Boven de kont een nieuwe achterspoiler met daarin het derde remlicht. Voorheen was het derde remlicht aan de binnenkant van de achterruit geplakt.

Wagon R

Veel Japanse fabrikanten leveren naast een reguliere versie van hun compacte blokkendoos ook een stoerder ogende variant. Daihatsu plakt de naam 'Custom' op deze uitbundiger aangeklede versies. Suzuki noemt zijn stoerdere broertje van de Solio 'Solio Bandit'. De Bandit-versie krijgt een compleet ander front met een stoerdere en hoekigere grille die aan weerszijden wordt vergezeld door koplampen die over twee lagen zijn uitgesmeerd. Bovenin de led-dagrijverlichting, eronder de reguliere verlichting. In de voorbumper zitten onder meer zwarte kunststof inzetstukken. Suzuki geeft de SOlio onder meer optioneel een kleuren head-updisplay. De duurdere uitvoeringen komen eveneens over een 9-inch infotainmentsysteem en adaptieve cruise-control te beschikken.Op de motorenlijst geen maximaal 660 cc kleine benzinemotor, maar een 1,2-liter grote viercilinder die 91 pk en 118 Nm levert. De 1.2 heeft een starter-generator en heeft daarmee mild-hyrbridetechniek. De generator levert tot zo'n 3 pk en 50 Nm extra, maar werkt ook bij het wegrijden en uitrijden. Naast een voorwielaangedreven variant levert Szuzuki straks ook Solio's met vierwielaandrijving.

De Solio is een opvallend model, en niet alleen om zijn voorkomen als ware het een blokkendoosje. Deze nieuwe Solio is namelijk een verre afstammeling van de Wagon R die Suzuki in Nederland verkocht. Die Wagon R was de exportversie van de Suzuki Wagon R die Suzuki in Japan verkocht. Een groot verschil: de voor Europa bestemde variant was een slagje groter en had een 1.0 viercilinder in plaats van een 0,7-litertje onder de kap. De Japanse Wagon R, die een echte kei-car was en is, werd om de haverklap aan een nieuwe generatie geholpen. De 'grote' Wagon R werd in Japan als Wagon R Solio naast de kei-versies verkocht en vond eigenlijk pas in 2010 een opvolger in een auto die simpelweg Solio zou heten. Die eerste Solio werd in 2015 opgevolgd door het model dat nu wordt afgelost door de Solio en Solio Bandit op deze foto's.

Mitsubishi zal wel blij zijn met de komst van de nieuwe kleine Suzuki's. Het merk verkoopt namelijk eigen versies van de Solio onder de naam Delica D:2. Het duurt waarschijnlijk niet lang alvorens Mitsubishi een nieuwe Delica D:2 naar voren schuift. Om de Wagon R-verwarring groter te maken: de Indiase tak van Suzuki (Maruti Suzuki) verkoopt in India een Wagon R die niets met de Solio of Japanse Wagon R te maken heeft.