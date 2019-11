Suzuki knipt Celerio en Baleno uit Europese modellengamma

De Suzuki Baleno is prijslijsten gehaald en daarmee komt na zo'n vier jaar een eind aan het Europese avontuur van de auto waarvoor Suzuki in 2015 een oude modelnaam afstofte. Volgens de Nederlandse importeur richt Suzuki zich in Europa voortaan op één model in het B-segment en dat betekent dat de Swift vanaf heden Suzuki's sterspeler in dat compacte segment is. "[...] De Swift sluit beter aan bij de behoeften van de Europese en de Nederlandse klant," verklaart een zegsman aan AutoWeek. Sinds de Nederlandse marktintroductie van de Baleno zijn in ons land 3.184 exemplaren verkocht.

De Swift en Baleno zijn niet de enige twee modellen die bij Suzuki een segment vulden. Zo opereren de Vitara en S-Cross min of meer in dezelfde klasse en valt er ook enige overlap tussen de Ignis en de Celerio waar te nemen. Waar de Vitara en Ignis de hippere van het stel zijn, richten de S-Cross en Celerio zich op hun beurten op de iets conservatiever ingestelde consument. Ook over laatstgenoemde is er droevig nieuws. Het is ook over en uit met de Celerio in Europa. Momenteel is de auto nog uit voorraad leverbaar, maar als de laatste exemplaren vergeven zijn, keert de Celerio niet meer terug. Van de Celerio, die sinds 2014 als opvolger van de Alto fungeerde, zijn in ons land exact 12.000 exemplaren verkocht. De Celerio is zoals gezegd nog even uit voorraad leverbaar.

Het feit dat zowel de Baleno als Celerio de Europese markt verlaten, komt niet geheel als een verrassing. De Celerio en Baleno werden immers onlangs aan een facelift geholpen, maar die bijgewerkte versies zijn nooit naar ons land gekomen.