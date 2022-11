Dit zijn de meest en minst betrouwbare auto's in Nederland

Niet Toyota of Lexus, maar Suzuki is het meest betrouwbare automerk in Nederland. Dat zijn niet onze woorden of die van Suzuki, maar van de Consumentenbond. We zetten uitgebreid de betrouwbaarste automerken en de minst en meest betrouwbare auto's in Nederland op een rij.

Elk jaar houdt de Consumentenbond een enquête onder de leden van zijn zogeheten Autopanel waarmee het de betrouwbaarheid van automerken én -modellen in kaart tracht te brengen. Overigens worden niet alleen leden benaderd, ook via sociale media worden autobezitters opgeroepen de enquête in te vullen. De analyse van de resultaten biedt interessante inzichten. Zo is niet Toyota of Lexus zoals je misschien zou verwachten het meest betrouwbare automerk, maar Suzuki. Met een rapportcijfer van 8,5 staat Suzuki op de eerste plek en daarmee stoot het landgenoot Mitsubishi van de troon, dat vorig jaar door de Consumentenbond als meest betrouwbare automerk werd bestempeld.

Toch is er ook voor Mitsubishi genoeg reden voor een feestje. De Mitsubishi ASX die tussen 2007 en 2022 in ons land werd verkocht, mag zich met een rapportcijfer van 9,3 namelijk de meest betrouwbare auto van ons land noemen. Volgens de resultaten van de enquête weigerde één procent van de Mitsubishi's ASX in Nederland dienst. Daarnaast staat Mitsubishi merkbreed ook dit jaar weer hoog in de ranglijst van betrouwbaarheid. Het merk staat achter Suzuki op op de tweede plek met een nagenoeg vergelijkbaar rapportcijfer van 8,4. Toyota staat op plek vier en moet Subaru met een derde plek voor zich dulden. De vijfde positie wordt gedeeld door Honda, Mazda en BMW. Daarmee is BMW het hoogst genoteerde niet-Japanse merk in de lijst.

Merk Rapportcijfer 1. Suzuki 8,5 2. Mitsubishi 8,4 3. Subaru 8,3 4. Toyota 7,9 5. BMW - Honda - Mazda 7,6 8. Kia - Lexus 7,5 10. Hyundai 7,2 11. Seat 7,1 12. Mercedes-Benz 7,0 13. Dacia - Skoda 6,9 15. Volvo 6,8 16. Opel 6,6 17. Audi 6,5 18. Nissan - Peugeot - Volkswagen 6,4 21. Fiat - Ford - Renault 6,1 24. Citroën 6,0

Belangrijke informatie bij de testresultaten: de enquête ging specifiek over personenauto's met een bouwjaar vanaf 2012. De Consumentenbond vroeg hoe veel keer eigenaren het afgelopen jaar pech met hun auto hadden. Een reparatie die kon wachten telt voor 20 procent mee, eentje waarvoor de auto direct naar de garage moet voor 35 procent en pechgevallen waarbij de auto niet meer verder kon rijden hadden een wegingsfactor van 45 procent.

Minst betrouwbare auto's in Nederland (vanaf 2012)

Benieuwd naar hoe specifieke modellen scoorden? Klik dan hier voor de complete lijst met modellen en hun rapportcijfer. De Renault (Grand) Scénic die tussen 2012 en 2015 werd geleverd keerde met het slechtste rapportcijfer huiswaarts: een 1. Ook de Mégane (2012-2016) scoorde met een rapportcijfer van 2,2 bijzonder slecht, hetzelfde geldt voor auto's als de Skoda Fabia (2007-2014, rapportcijfer 3,7) en de Peugeot 208 (tot 2019, rapportcijfer 4,6) en de Renault Zoe (rapportcijfer 4,3). Ook de Citroën (Grand) C4 Picasso (tot 2018) scoorde met een 3,8 bijzonder slecht. De vorige generatie Volkswagen Polo van voor de facelift scoorde met een 4,5 ook bepaald niet best.

Merk Model Rapportcijfer Renault (Grand) Scénic (2012-2015) 1 Renault Mégane (2012-2016) 2,2 Skoda Fabia (2007-2014) 3,7 Citroën (Grand) C4 Picasso (2013-2018) 3,8 Renault Zoe (2017-heden) 4,2 Volkswagen Polo (2009-2014) 4,5 Peugeot 208 (2012-2015) 4,6 Ford Focus (2011-2018) 5,2 Volkswagen Polo (2014-2017) 5,2 Volkswagen Passat (2014-heden) 5,2 Citroën C3 (2013-2016) 5,4 Ford Fiesta (2012-2017) 5,4 Volkswagen Golf (2012-2017) 5,4

Meest betrouwbare auto's in Nederland (vanaf 2012)

Gelukkig zijn er ook genoeg modellen die veel beter scoren.

Merk Model Rapportcijfer 1 Mitsubishi ASX (tot 2022) 9,3 2 Mazda CX-3 (2015-heden) 9,2 3 Volkswagen Polo (2017 - heden) 9,1 Peugeot 208 (2019-heden) 9,1 4 Suzuki Celerio 9 5 Suzuki Vitara 8,9 6 Toyota Auris (2007-2013) 8,8 Suzuki S-Cross (vanaf 2009) 8,8 Seat Ateca (2016-heden) 8,8 7 Renault Clio (2019-heden) 8,7 8 Toyota Verso-S 8,6 Suzuki Ignis (2017-heden) 8,6 Opel Crossland (2017-heden) 8,6 Kia Picanto (2017-heden) 8,6 9 Volkswagen T-Roc (2016 - heden) 8,5 Mazda CX-5 (2015-heden) 8,5 10 Toyota Yaris (2011 - 2020) 8,4 Skoda Fabia (2015-heden) 8,4

Verder wordt in de resultaten niet weergegeven hoeveel kilometer er met de modellen is gereden. We vinden dan ook relatief veel modellen met hoge rapportcijfers die - mogelijk - in trek zijn bij relatief oudere leeftijdsgroepen en derhalve minder kilometers maken. Een stevige korrel zout is dus op zijn plek.