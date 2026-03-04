Suzuki is in één klap al heel ver met solid-state accu’s

Het kleine Suzuki is in één klap al heel ver met de ontwikkeling van solid-state accu’s. Door de aankoop van een bedrijfsonderdeel heeft het merk ineens kennis in huis die teruggaat tot 2006, al betekent dat nog niet meteen dat je morgen een Suzuki met zo’n accu kunt kopen.

De Suzuki Motor Corporation neemt de solid-state activiteiten van Kanadevia over. Kanadevia, voorheen Hitachi Zosen, is een industriële gigant die zich al sinds 2006 bezighoudt met de ontwikkeling van de heilige graal op accugebied – die solid-state batterij dus. Men is dat kennelijk nu zat en dus krijgt Suzuki de kans om alle opgedane kennis inclusief het gepatenteerde productieproces over te nemen.

Onder de oude naam Hitachi Zosen bracht Kanadevia in 2021 een solid-state accu uit van 1000 mAh, toen naar eigen zeggen de hoogste capaciteit voor zo’n accu. De solid-state accu wordt ook hier nog niet op grote schaal geproduceerd, maar is naar verluidt al wel gebruikt in industriële omgevingen en zelfs de ruimte. Solid-state wordt gezien als de eerstvolgende grote doorbraak op accugebied. Het biedt als het goed is een enorme energiedichtheid per kilogram en kan elektrische voertuigen dus verder laten rijden bij gelijkblijvend gewicht, of lichter en compacter maken bij gelijkblijvende actieradius. Bovendien opent solid-state de poorten naar razendsnelle laadsessies.

Voor Suzuki spelen die voordelen overigens niet alleen op het gebied van auto’s. Het bedrijf bouwt bijvoorbeeld ook motorfietsen en in die toepassing komen de voordelen van deze accusoort zo mogelijk nog beter tot hun recht. De eerste solid-state accu die volgens zijn maker in serieproductie gaat, die van het Finse Donut Lab, zit dan ook in een motorfiets.