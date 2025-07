Wie Suzuki zegt, zegt Swift of Vitara. Niet gek dus dat Suzuki zijn eerste elektrische model ooit aan de veelzeggende modelnaam Vitara hangt. De Suzuki e Vitara is nu in Nederland aangekomen en dat betekent dat we je kunnen vertellen wat hij kost.

Daar gaan we: de Suzuki e Vitara heeft in Nederland een vanafprijs van €31.995. Voor dat bedrag krijg je een 4,28 meter lange elektrische cross-over die met dat formaat een regelrechte concurrent is voor auto's als de Opel Mokka Electric en Peugeot e-2008. Voor net geen 32 mille krijg je een 49 kWh accu en een 144 pk sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Die combinatie is goed voor een bereik van 344 kilometer. De vanafprijs geldt voor de Select-uitvoering. Ter vergelijking: de Opel Mokka Electric en Peugeot e-2008 met 54 kWh accu en 156 pk sterke elektromotor zijn er vanaf achtereenvolgens €33.999 en €36.700. Zustermodel Toyota Urban Cruiser is er vanaf €32.995 en is dus €1.000 duurder dan de Suzuki.

Liever meer vermogen en een groter bereik? Geen probleem. De Suzuki e Vitara is er namelijk ook met 61 kWh accu en 174 pk sterke elektromotor. Die combinatie helpt de elektrische Suzuki aan een bereik van 426 kilometer. Hij is er als Select vanaf €35.295 en kost als rijker uitgeruste Style €37.795.

Suzuki levert de e Vitara ook met AllGrip-e vierwielaandrijving. Ook dan krijg je een 61 kWh accu, maar ook twee samen 184 pk sterke elektromotoren. De actieradius bedraagt 395 kilometer. Hij is er als Select vanaf €36.995 en mag als topversie Style vanaf €39.395 mee naar huis.

Uitrusting

Instapuitvoering Select is bepaald niet kaal. Zo krijg je al een 10,25 inch digitaal instrumentarium, een 10-inch infotainmentscherm en een uitgebreid pakket passieve en actieve veiligheidssystmeen. Ook standaard: climate control, Smart Entry, een met leer bekleed stuurwiel, 18-inch lichtmetaal, elektrisch inklapbare en verstelbare zijspiegels en privacy glas. Ga je voor een e Vitara met 61 kWh accu, dan biedt de Select-versie ook nog eens verwarmbare buitenspiegels, stoelverwarming voor, een en een verwarmbaar stuurwiel.

Topversie Style gaat nog een stap verder. Die biedt onder meer kunstlederen bekleding, een panoramadak, een uitgebreid Infinity-audiosysteem en een 360-graden-camera. Ook krijg je 19-inch lichtmetaal, adaptief grootlicht en uitgebreid elektrisch verstelbare voorstoelen.

Prijzen Suzuki e Vitara