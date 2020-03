Suzuki Dzire onder het mes

In Nederland kun je de Swift alleen als vijfdeurs hatchback krijgen, maar in onder meer India kun je bij de lokale Suzuki-dealer gewoon aankloppen voor een sedanversie. Die auto heet Dzire en is nu subtiel bijgewerkt.

Nadat de tweede generatie Swift van de Nederlandse markt verdween, was het voor de Nederlandse consument niet meer mogelijk om een Swift Sedan voor de deur te zetten. Maruti Suzuki, de Indiase afdeling van Suzuki, produceerde van de twee volgende generaties Swift wél gewoon sedans, de Swifts Dzire (foto's 8 en 9), maar weigerde die op de boot naar Europa te zetten. In 2017 werd de huidige en nu simpelweg Dzire gedoopte sedan op basis van de actuele Swift gepresenteerd en het is die auto die nu op de snijtafel is gelegd.

Heel heftig zijn de wijzigingen die Maruti Suzuki doorvoert niet, maar toch is het interessant om een digitaal rondje om de gewijzigde Dzire te wandelen. De vernieuwde sedan is te herkennen aan zijn nieuwe grille, een hexagonaal exemplaar die nu een geheel vormt met de opening die zich onderin de voorbumper bevindt. In die bumper zien we verder een nieuwe chroomstrip, een exemplaar dat zich nu min of meer om de mistlamp heen vormt.

Naar aanpassingen aan de achterzijde kun je lang zoeken, die zijn er namelijk niet. In het interieur plakt Suzuki voortaan nieuwe, lichter gekleurde kunststof strips die voor hout moeten doorgaan en in de middenconsole krijgt een nieuw infotainmentsysteem een plekje. Het 4,2-inch grote display dat zich tussen de klokken in het instrumentarium bevindt, is vanaf nu een klerendisplay. Suzuki breidt de standaarduitrusting uit met stabiliteitscontrole en Hill Hold Control en voor het eerst is de Dzire optioneel ook met cruise control uit te rusten. Opvallend is dat het dashboard van de Dzire compleet afwijkt van zijn hier bekende hatchbackbroer, zo vind je in de Dzire bijvoorbeeld geen ronde ventilatieroosters.

Op de motorenlijst zet Suzuki een 90 pk en 113 Nm sterke 1.2 die de vorige 83 pk sterke 1.2 vervangt. Waar de Indiase klant tot voor kort nog een 75 pk sterke 1.3 dieselmotor kon bestellen, keert de dieseloptie na de facelift niet meer terug. Schakelen gaat middels een handgeschakelde vijfbak of via een gerobotiseerde handbak.

De Dzire meet net geen vier meter in de lengte en is daarmee zo'n tien centimeter langer dan z'n voorganger. De bagageruimte heeft een inhoud van 376 liter. Ook deze gefacelifte Dzire komt niet naar Nederland. In 2019 gingen in India 15.286 Dzires over de toonbank. Daarmee staat de auto op plek drie in de Indiase verkoopstatistiek. De sedan moest de Alto (plek 2) én de Baleno (plek één) voor zich dulden.