Suzuki bereidt productie van 'vliegende auto's' voor

Volgens diverse toekomstvoorspellers en oude science fiction-films zouden we rond deze tijd al lang en breed met vliegende auto's van A naar B gaan. Zo ver is het niet gekomen en het is nog maar de vraag of iedereen zich op den duur vliegend zal verplaatsen. Toch zijn er bedrijven die inzetten op kleinschalig vliegvervoer, zoals bijvoorbeeld het Nederlandse Pal-V. De creatie van Pal-V is een 'vliegende auto' pur sang, die van SkyDrive (foto hierboven) is toch meer een kruising tussen een helikopter en een drone, ook al noemt men het een 'Flying Car'.

Hoe dan ook: Suzuki ziet er brood in en stak vorig jaar al geld in het eveneens Japanse SkyDrive. Nu is er de bevestiging dat Suzuki en SkyDrive samen de productie van de Flying Car gaan opstarten. Volgend jaar lente gaat het beginnen en wel in een fabriek van Suzuki in Shizuoka. Suzuki levert behalve de productielocatie ook mensen die SkyDrive gaan helpen. Wat de 'vliegende auto' van SkyDrive precies aan technische specificaties in huis heeft, wordt te zijner tijd ongetwijfeld duidelijk.