Suzuki Baleno uitgebreid gefacelift

De in 2015 gepresenteerde Suzuki Baleno is een lang leven gegund. In zijn zevende levensjaar krijgt de Baleno namelijk een tweede facelift aangemeten, een die een stuk verder gaat dan de vorige bijpuntsessie.

Suzuki sneed in 2019 met een vloeiend beweging zowel de Celerio als de Baleno uit het Europese leveringsgamma. De Baleno (foto 12, 13 en 14) verdween omdat de Europese consument de voorkeur gaf aan de Swift, maar elders in de wereld is de Baleno nog volop in leven. Voorlopig blijft hij dat ook, de in 2015 gepresenteerde hatchback wordt namelijk voor de tweede keer vernieuwd.

De Baleno is door de Indiase afdeling van Suzuki ontwikkeld en dus is het Maruti Suzuki dat het doek trekt van de opgefriste vijfdeurs. De facelift die Maruti Suzuki ditmaal op de Baleno doorvoert, gaat een stuk verder dan de vernieuwingsronde waar de auto in 2019 al van profiteerde (foto's 15 en 16). Hoewel de auto nog altijd als Baleno is te herkennen, is het front helemaal nieuw. Suzuki geeft de nuchtere hatchback een nieuwe, bredere grille en volledig nieuwe koplampunits die zowel platter als breder zijn dan de in 2019 geïntroduceerde exemplaren. Suzuki geeft de Baleno zelfs een nieuwe motorkap, iets dat bij een opfrisbeurt zeker niet vanzelfsprekend is. Onderaan het front hangt een nieuwe voorbumper, een exemplaar dat scherper is getekend dan het vorige exemplaar.

Meer nieuws? Zeker. Suzuki neemt namelijk ook de achterkant en het interieur van de Baleno onder handen. Achterop de Baleno monteert Suzuki ook compleet nieuwe lichtunits, plattere exemplaren die voortaan visueel doorlopen in de achterklep. Je raadt het al, Suzuki heeft daarvoor een nieuwe achterklep moeten tekenen. De achterbumper is eveneens nieuw, het vak voor de kentekenplaat is smaller en zit voortaan iets hoger in de Baleno-bips. De reflectoren verhuizen een stukje mee omhoog. Suzuki houdt ook in het interieur grondig huis. Het gehele dashboard is namelijk nieuw, tot de ventilatieroosters aan toe. De middenconsole oogt een stuk opgeruimder en het infotainmentscherm steekt nu min of meer uit de middenconsole en komt daarmee meer op hoogte van het instrumentarium. Een nieuw stuurwiel en een opgefriste klokkenwinkel maken ook nog eens deel uit van het faceliftfeestje.

De Baleno keert niet terug naar Europa, maar het is interessant om te zien hoe het hier ooit bekende model elders in de wereld er de komende jaren tegenaan mag. Of ook de in Zuid-Afrika door Toyota als Starlet gevoerde rebadgeversie van de Baleno onder het mes gaat? Ongetwijfeld.

