Suzuki Alto (1989) – In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De Suzuki Alto was lange tijd dé auto stadsauto, ook in Nederland. In de meeste gevallen betekende dat een zwaar leven en dus uiteindelijk de sloop, maar deze GA gaat lekker door.

De Suzuki Alto trad al vaker op in deze rubriek, maar dan ging het altijd om de eerste generatie. Deze tweede editie is misschien wat minder charmant, maar tegelijkertijd is dit het model waaraan wij denken als de naam ‘Alto’ voorbijkomt. Wat daarbij ook helpt, is dat de twee generaties die volgden min of meer dezelfde, hoge en smalle vorm hadden.

De Alto van de tweede reeks verscheen in 1984 en hield het dik 10 jaar uit in Europa. Dit specifieke exemplaar stamt uit 1989 en is daarmee voorzien van de modernere neus, met stadslichten naast de koplampen die enigszins om de hoek lopen. Ronduit uniek is trouwens dat de auto later weer zijn oorspronkelijke neus zou terugkrijgen, zoals beschreven in dit artikel.

Deze ‘89er is uitgevoerd in het rood dat destijds nog erg populair was en die kleur is zowaar vrijwel intact gebleven. We zien wat roest onder aan het portier, maar verder lijkt het erop dat de auto in uitstekende staat verkeert.

Dat is extra bijzonder als we beseffen welke variant hier voor ons staat: een driedeurs GA, de absolute basisuitvoering dus. Geen achterdeuren, geen achterruitenwisser, geen wieldoppen, geen vijfde versnelling en niet meer dan 39 pk. Het blijkt allemaal genoeg om 33 jaar door Nederland te tuffen. In die tijd werd deze Alto met de dag charmanter en inmiddels is hij zelfs vrijwel uniek. Koesteren, toch?