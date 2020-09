Prijs Suzuki Across bekend

Suzuki vraagt € 65.000 voor de Across. Dat lijkt fors meer dan Toyota voor de RAV4 vraagt. Die auto is per slot van rekening al leverbaar vanaf € 39.495. Dat bedrag is echter voor de conventionele benzineversie en hoewel de RAV4 er ook als € 44.795 kostende 2.5 Hybrid is, levert Suzuki de Across alleen als plug-in hybride. Diezelfde aandrijflijn is voor de Toyota ook al aangekondigd, maar kreeg tot op heden nog geen prijskaartje.

Onder de kap van de Across werkt de 2,5-liter benzinemotor van 185 pk samen met een 40 kW elektromotor. Het systeemvermogen komt daarbij uit op het potige totaal van 306 pk. Enkel elektrisch moet de Across 75 kilometer ver kunnen komen. Het maximaal trekgewicht bedraagt 1.500 kg. De standaarduitrusting lijkt vrij compleet. Zo is-ie uitgerust met led-verlichting, stoelverwarming op beide zitrijen, 19-inch lichtmetalen wielen en een 9-inch aanraakscherm voor de multimedia met Apple CarPlay en Android Auto. Ook een hele rits aan veiligheidssystemen is van de partij, zoals Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), Road Sign Assist (RSA) en Lane Tracing Assist (LTA).

De orderboeken zijn per direct geopend. De Nederlandse importeur verwacht eind deze maand de eerste exemplaren uit te leveren.