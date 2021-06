Sunbeam Vogue (1970) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Laat je overigens niet misleiden door de merknaam 'Sunbeam'. Die heeft namelijk weinig meer van doen met het originele Sunbeam van voor de oorlog. Sunbeam was in 1935 al verkocht aan de Rootes Group, dat vooral in wilde zette op massaproductie. Sunbeam werd het sportieve merk binnen deze groep. Rootes had namelijk ook het merk Hillman onder zich. Na de oorlog bracht Rootes onder meer de succesvolle Sunbeam Alpine onder de markt. Het gaat te ver om de complete geschiedenis van de fabrikant in dit ene artikel te proppen, met name omdat het een behoorlijk rommeltje is, maar uiteindelijk kwam er een hele waaier aan modellen op de markt onder de naam Rootes Arrow. De Sunbeam Vogue was daar één van.

De Vogue kwam in eerste instantie als Singer Vogue op de markt, maar met het verdwijnen van de merknaam Singer kwam Sunbeam ervoor in de plaats. De Sunbeam Vogue was iets boven de Hillman Hunter gepositioneerd, een model dat ook onderdeel was van de Arrow-lijn. Qua ontwerp wijkt de Sunbeam niet of nauwelijks af van de Hillman. De sedan heeft rechthoekige koplampen en achterlichten en ook de raamlijn van de zijruiten is vrij rechttoe-rechtaan. Dit specifieke exemplaar is nog opgeleukt met een set gele verstralers op de voorbumper. In maart vorig jaar werd hij geïmporteerd naar Nederland en sindsdien is hij in handen van dezelfde eigenaar. Onder de kap ligt een 1.7 viercilinder met 73 pk. Daarmee moet de 959 kilo wegende sedan nog aardig mee kunnen komen met het verkeer.

Dit exemplaar is in 1970 gebouwd en is daarmee een van de laatst gebouwde Vogues. Het model was uiteindelijk slechts vier jaar in productie. Pepe41 deelde de Sunbeam via het wat-zag-jij-voor-bijzonders-vandaag-topic in het AutoWeek Forum. Wij danken hem hartelijk voor het delen en nodigen iedereen uit om eens een kijkje te nemen op het topic!