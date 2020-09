Summum: Bentley Continental GT Mulliner Coupé

Wie graag urenlang vertoeft in een configurator die tientallen, zo niet honderden keuzemogelijkheden biedt als het om houtsoorten, stikseltjes en stripjes gaat moet even goed opletten. Bentley heeft namelijk de Continental GT Mulliner op het digitale podium getild, het absolute uithangbord van Bentley's bespoke-afdeling. Personaliseren tot je een ons weegt.

Eerder dit jaar presenteerde Bentley de Continental GT Mulliner Convertible, een door Mulliner onder handen genomen uitvoering van de open Continental GT die nu gezelschap krijgt van een dichte variant. Ook die Bentley Continental GT Mulliner Coupé fungeert als paradepaardje van de Continental GT-lineup, het neusje van de exclusieve Bentley-zalm.

De Continental GT Mulliner Coupé maakt onderdeel uit van de Collections-modellen van Bentley Mulliner, modellen die tot in de kleinste kiertjes zijn afgewerkt met fraaie of op een andere manier bijzondere details. Daarbij valt er bij de Collection-modellen door de klant nog veel meer te kiezen dan bij de 'reguliere' modellen.

De dichte incarnatie van Bentley's crème-de-la-crème is uitgevoerd met de Double Diamond-grille, een indrukwekkend ornament dat hand in hand gaat met de komst van bijpassende roosters in de voorschermen. De zijspiegelkappen zijn Satin Silver gespoten en de Continental GT Mulliner Coupé staat op gepolijste 22-inch wielen met kenmerkende zelfrichtende Bentley-beeldmerken.

Ware schoonheid zit vanbinnen en dus is het interieur van de Continental GT Mulliner Coupé op z'n zachtst gezegd overgoten met Engelse weelde. Het binnenste van deze nieuwkomer laat zien wat Bentley Mulliner allemaal in huis heeft. Volgens Bentley zijn er acht combinaties van drie verschillende kleuren leer mogelijk. De koeienhuid op de zetels, de deurpanelen en op de panelen achterin zijn in een diamantpatroon gestikt. Elke ruit is opgebouwd uit 712 steken, wat het totaal aantal steken in het interieur op zo'n 400.000 brengt. Ook in het paneel op de middenconsole keert het ruitmotief terug. Het geheel bestaat uit walnotenhout en wordt vergezeld door diverse verchroomde details. Het centraal geplaatste klokje is afkomstig van Breitling. Aan de rechterkant van het dasboard is het silhouet van de Continental samen met het Mulliner-logo in het houtwerk verwerkt. Vind je het hout op deze foto's niet zo fraai? Niet getreurd, Bentley biedt de keuze uit 88 verschillende fineersoorten.

De Continental GT Mulliner Coupé is leverbaar in combinatie met de 550 pk sterke V8, maar liefhebbers van twaalfcilinders in dit segment kunnen opgelucht ademhalen. Ook de 635 pk sterke 6.0 W12 valt op te trommelen op het Mulliner-festijn. De Continental GT Mulliner Coupé en diens opengewerkte Convertible-equivalent zijn vanaf oktober te bestellen. Begin volgend jaar worden de eerste exemplaren geleverd.