Subsidiepot voor EV’s na één dag al bijna half leeg

De nieuwe regeling waarbij particulieren om subsidie kunnen vragen voor de aankoop van een nieuwe of gebruikte elektrische auto blijkt een schot in de roos. Na één dag is de subsidiepot al bijna half leeg.

De regering vulde de pot voor de particuliere aanschaf van nieuwe elektrische auto met 10 miljoen euro. Bij elke particulier die een nieuwe EV koopt, wordt sinds 1 juli € 4.000 gesubsidieerd door het rijk. In totaal kunnen 2.500 particulieren dus met een klein financieel steuntje in de rug een nieuwe elektrische auto bestellen. Het AD meldt op basis van cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat dit in één dag massaal is gedaan. Er meldden zich namelijk al 1.390 particulieren voor een subsidie.

De pot is dus al voor 44 procent leeg! Nu zijn deze cijfers een beetje vertekenend, want particulieren die sinds 4 juni 2020 een EV kochten of leasden, konden vanaf 1 juli met terugwerkende kracht de subsidie aanvragen. Desalniettemin gaat het hard en lijkt het erop dat de pot al halverwege deze zomer leeg zal zijn. Verschillende fabrikanten speelden in op de subsidie en verdubbelden de 'korting'.

Voor de aanschaf van gebruikte EV’s heeft de overheid een aparte pot met geld klaarstaan. Deze is gevuld met 7,2 miljoen euro. Particulieren krijgen bij aanschaf van een volledig elektrische occasions een tegemoetkoming van € 2.000. Deze pot loopt een stuk minder snel leeg, want hij is sinds 1 juli met € 572.000 geslonken. Dat is 8 procent van het totaal. Benieuwd naar welke gebruikte EV's er aantrekkelijk zijn en hoe ver je daarmee komt? In de huidige AutoWeek staat er een hele reportage over.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven vindt het een goede ontwikkeling: “Fijn dat mensen nu echt hun aanvraag in kunnen dienen en dat ook doen, voor zowel een nieuwe als tweedehands elektrische auto.”