Subsidieloket elektrische auto's weer open

Het is voor particulieren vandaag weer mogelijk om €4.000 subsidie aan te vragen voor de aanschaf van een volledig elektrische auto. Het subsidiepotje is voor dit jaar al bijna volledig verbruikt, de verwachting is dan ook dat het restbedrag snel op zal zijn.

Voorwaarden voor het indienen van een subsidieaanvraag zijn onder andere dat het koopcontract op of na 1 januari 2021 is gesloten. Daarnaast mag de catalogusprijs van de aangeschafte elektrische auto niet boven de €45.000 liggen. Geïnteresseerden zullen er naar verwachting vroeg bij moeten zijn. In de subsidiepot zit immers nog maar een bedrag van slechts €1,1 miljoen, goed voor subsidie voor 275 auto's.

Voor 2021 was voor de subsidieregeling €14,4 miljoen gereserveerd, €4,4 miljoen meer dan in het afgelopen jaar. Nadat het voor 2020 beschikbare bedrag na acht dagen verbruikt was, werd de subsidie voor dit jaar via de zogeheten doorschuifregeling naar voren gehaald. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat zette hier afgelopen oktober een streep door, omdat het bedrag opnieuw vliegensvlug slonk.

Als het voor 2021 beschikbare restbedrag is verbruikt, zullen particulieren tot 2022 geduld moeten hebben. Pas dan is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen. Dat jaar is het budget met 18,3 euro miljoen weliswaar een stuk ruimer, maar de subsidie is met €3.700 in plaats van €4.000 wel lager.

Gebruikte EV's

Vanaf vandaag is er voor particulieren ook weer de mogelijkheid om €2.000 subsidie aan te vragen voor de aanschaf van een gebruikte elektrische auto. Het in totaal hiervoor beschikbare bedrag van € 13,5 miljoen, goed voor 6.750 auto's, is nog onaangeroerd. De subsidieregeling voor tweedehands elektrische voertuigen was het afgelopen jaar minder in trek dan die voor nieuwe modellen. Pas eind vorig jaar was het potje leeg.