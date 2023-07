Subsidieaanvragen voor nieuwe elektrische auto's blijven achter

De SEPP-subsidiepot die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dit jaar beschikbaar heeft om de verkoop van elektrische auto's aan te jagen is net als die van vorig jaar opgesplitst in twee delen. Er is een deel beschikbaar om de verkoop of private lease van een nieuwe elektrische auto aan te jagen en een deel dat is gereserveerd om Nederlanders die een gebruikte elektrische auto willen kopen financieel tegemoet te komen. Het deel dat voor voor nieuwe elektrische auto's is gereserveerd raakte aanvankelijk sneller leeg dan het deel voor tweedehands EV's, maar de laatste maanden is daarin een kentering te zien. Zo ook nu.

Gebruikte elektrische auto

Van de €99,4 miljoen die dit jaar aan aanschafsubsidie voor elektrische auto's beschikbaar is, is €32,4 miljoen bestemd om de verkoop of private lease van elektrische occasions te stimuleren. Wie een tweedehands EV met een oorspronkelijke cataloguswaarde (fiscale prijs) van maximaal €45.000 wil kopen, kan profiteren van €2.000 aanschafsubsidie. Van die €32,4 miljoen is inmiddels €17,9 miljoen vergeven. Dat betekent dat inmiddels 55 procent van de SEPP-subsidie voor gebruikte elektrische auto's is vergeven. Vorige maand rond deze tijd betrof dat percentage nog bijna 48 procent. De SEPP-subsidiepot voor gebruikte EV's is in een maand tijd 7,4 procentpunt leger geraakt. Inmiddels is er voor 8.950 elektrische occasions aanschafsubsidie aangevraagd. Er is nog €14,5 miljoen budget over, goed voor nog eens 7.250 gebruikte elektrische auto's.

Nieuwe elektrische auto

Uiteraard is ook het bedrag in de subsidiepot voor nieuwe elektrische auto's geslonken, maar verhoudingsgewijs niet zo rap als dat voor elektrische occasions. Van de €67 miljoen die dit jaar beschikbaar is, is inmiddels €27,44 miljoen vergeven. 41 procent dus. Vorige maand rond deze tijd lag dat percentage op 37 procent. Zo'n 4 procentpunt verschil dus.

Op de aanschaf van een nieuwe elektrische auto met een cataloguswaarde van maximaal €45.000 kun je een financiële tegemoetkoming van €2.950 krijgen. Dit jaar is er voor zo'n 9.300 nieuwe EV's aanschafsubsidie aangevraagd. Er is nog €39,56 miljoen beschikbaar (59 procent), goed voor nog 13.410 nieuwe elektrische auto's.

Kijken we naar de complete subsidiepot van €99,4 miljoen, dan zien we dat daar nog €54,06 miljoen (64 procent) van over is. Er is dit jaar in totaal voor €45,34 miljoen subsidie op de aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto aangevraagd (46 procent).

Subsidie in 2024?

Ook in 2024 kun je subsidie aanvragen op de aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto. Dit is voor zover bekend wel het laatste jaar waarin de subsidieregeling bestaat. In 2024 gaat de aanschafsubsidie verder omlaag. Op de aankoop van een nieuwe elektrische EV krijg je volgend jaar €2.550 als tegemoetkoming. De aankoopsubsidie voor elektrische occasions blijft tot en met 2024 op €2.000 staan. Deze stimuleringsregeling stopt met ingang van 2025 eveneens.