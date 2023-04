Subsidie voor aanschaf elektrische auto: hoeveel is er nog?

Het is inmiddels ruim drie maanden geleden dat de dop van een nieuwe subsidiepot werd gedraaid om de aanschaf van nieuwe en gebruikte elektrische auto's te stimuleren. Van de €99,4 miljoen die begin jaar aan SEPP-aanschafsubsidie beschikbaar was, is na 3,5 maand nog bijna 70 procent over. Het opvallendste nieuws? Het subsidiedeel dat bestemd is voor de aanschaf van een gebruikte elektrische auto gaat sneller leeg dan het deel dat voor nieuwe EV's is bestemd.

Van de €99,4 miljoen waarmee de SEPP-subsidiepot vanaf 10 januari dit jaar was gevuld, is €67 miljoen bestemd om de verkoop (en private lease) van nieuwe elektrische auto's met een cataloguswaarde van tot €45.000 aan te jagen. Op een nieuwe EV met een catalogusprijs van tot 45 mille kun je een tegemoetkoming van €2.950 krijgen. Van die €67 miljoen is op dit moment €20,47 miljoen vergeven (30,6 procent), zo blijkt uit cijfers van RVO die AutoWeek onder de loep heeft genomen.

Dat betekent dat er voor 6.939 nieuwe elektrische auto's aanschafsubsidie is aangevraagd. Er is nog €46,53 miljoen (69,4 procent) beschikbaar en dat betekent dat er nog voor 15.773 nieuwe elektrische auto's subsidie aangevraagd kan worden.

Aanschafsubsidie voor gebruikte elektrische auto

Van de €32,4 miljoen die begin dit jaar beschikbaar was om de aanschaf van een gebruikte elektrische auto met een oorspronkelijke cataloguswaarde van tot €45.000 te stimuleren, is op moment van schrijven €10,65 miljoen (32,9 procent) vergeven. Gezien de tegemoetkoming van €2.000 die je op een gebruikte EV kunt krijgen betekent dat dat er voor 5.325 tweedehands elektrische auto's subsidie is aangevraagd. Er is nog €21,75 miljoen (67,1 procent) beschikbaar, goed voor nog eens 10.875 subsidieaanvragen.

In januari en februari leek er nog relatief meer aanspraak te worden gemaakt op het deel van de SEPP-subsidiepot dat voor de aanschaf van nieuwe EV's is bestemd. In maart werd duidelijk dat het aantal subsidieaanvragen voor de aanschaf van een gebruikte elektrische auto relatief sterker toenam. Eind maart waren beide 'potjes' procentueel namelijk even ver leeg. Deze maand blijkt dat het deel voor gebruikte EV's sneller leegraakt dan het deel dat bestemd is om de aankoop van nieuwe EV's aantrekkelijker te maken.

In totaal is er nog €68,23 miljoen (69 procent) van de totale subsidiepot beschikbaar.