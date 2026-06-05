Meer overheidsgeld voor elektrische auto’s zou de prijzen moeten verlagen. Toch waarschuwt de Duitse auto-expert Ferdinand Dudenhöffer dat miljarden aan subsidies eraan bijdragen dat elektrische auto’s juist duurder worden.

De discussie over steun voor elektrische auto’s laait in Europa opnieuw op. Nadat landen als Nederland en Zweden hun subsidies afschaften, presenteerde Duitsland onlangs een nieuw stimuleringspakket van 3 miljard euro. Huishoudens met een lager inkomen kunnen daarbij tot €6.000 subsidie krijgen voor de aanschaf van een elektrische auto.

Uit onderzoek van het onafhankelijke Center Automotive Research (CAR) blijkt echter dat de maatregel een ongewenst effect heeft. Autofabrikanten zouden hun eigen kortingen hebben teruggeschroefd zodra de overheid extra geld beschikbaar stelde, waardoor de prijzen stegen.

Verschil in Duitsland steeg met €643

De afgelopen jaren groeiden de prijzen van elektrische auto’s en auto’s met een verbrandingsmotor juist naar elkaar toe. Sinds de aankondiging van de nieuwe Duitse subsidie is die ontwikkeling volgens CAR omgeslagen. Uit transactiegegevens van het onderzoeksinstituut, gebaseerd op de daadwerkelijke aankoopprijzen na alle kortingen, blijkt dat het verschil weer oploopt.

In mei 2026 kostte een elektrische auto gemiddeld €1.971 meer dan een vergelijkbare benzine- of dieselauto. Sinds december is dat verschil met €643 toegenomen. Daardoor ligt de gemiddelde meerprijs inmiddels boven de €2.600. "De subsidie voor elektrische auto’s werkt, maar in de verkeerde richting”, zegt Dudenhöffer tegen Auto Bild.

Fabrikanten bouwen hun eigen kortingen af zodra de overheid geld in de markt pompt, aldus Dudenhöffer. "Wie voor de subsidie in aanmerking komt, profiteert. Voor veel andere kopers wordt een elektrische auto juist duurder.”

Tesla als voorbeeld

Volgens Dudenhöffer laat Tesla goed zien hoe autofabrikanten reageren. Het merk schrapte eind april in Duitsland de fabriekskorting van €3.000 op de populaire Model Y. Omdat de nieuwe subsidie alleen geldt voor huishoudens met een lager inkomen, betekent dit dat veel kopers de auto duizenden euro’s duurder zien worden.

De professor is kritisch op het gebruik van belastinggeld om de verkoop van elektrische auto’s aan te jagen. Volgens hem profiteren Duitse premiummerken als Audi, BMW en Mercedes nauwelijks van de regeling. Hun klanten verdienen vaak te veel om voor de subsidie in aanmerking te komen.

Ongewenst effect van subsidie

Daarnaast vreest hij dat vooral het segment van kleine en betaalbare elektrische auto’s wordt geraakt. Juist daar is volgens hem de vraag het grootst. Dudenhöffer noemt de maatregel een tijdelijke oplossing met ongewenste gevolgen. "Als die 3 miljard euro straks is uitgegeven, blijft de markt achter met hogere basisprijzen voor instapmodellen. Dat is precies het tegenovergestelde van wat nodig is om elektrisch rijden echt te stimuleren.”